SRCE DA PREPUKNE! Otac Mirke Vasiljević ima spomenik kakav se retko viđa: Simbolika ostavlja bez reči, a glumica ga nikada nije upoznala

Na Bežanijskom groblju u Beogradu nalazi se spomenik koji već godinama privlači pažnju posetilaca zbog svog neobičnog i simboličnog izgleda. Reč je o večnom počivalištu oca glumice Mirka Vasiljević, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći još pre njenog rođenja.

Njegova sudbina ostavila je dubok trag u porodici, jer je preminuo u trenutku kada je Mirkina majka bila trudna, zbog čega ga glumica nikada nije upoznala. Uprkos tome, kako je više puta isticala u javnosti, ona nosi njegovo ime i smatra ga važnim delom svog identiteta.

Spomenik koji se nalazi na njegovom grobnom mestu izrađen je u nesvakidašnjem obliku – u formi automobila, što ima snažnu simboliku jer je upravo u automobilu i izgubio život. Ovaj jedinstveni dizajn čini ga jednim od prepoznatljivijih spomenika na groblju, a mnogi posetioci ga zapažaju upravo zbog njegove emotivne i umetničke forme.

Na samom grobu često se mogu videti sveže cveće i sveće, što svedoči da porodica i dalje čuva sećanje na njega, uprkos vremenu koje je prošlo. Porodica Vasiljević nikada nije krila koliko je ova tragedija obeležila njihove živote, ali i koliko je važna u formiranju Mirkinog karaktera i životnog puta.

Iako je odrasla bez oca, glumica je više puta govorila da je kroz porodičnu podršku i ljubav majke uspela da izgradi stabilan i uspešan život, dok se uspomena na oca prenosi kroz priče, ime i ovo posebno grobno obeležje.

Autor: N.B.