DŽEJ LO (56) DALA DOMAĆI ZADATAK MLAĐIM KOLEGICAMA: Skinula se u teretani i pokazala telo na kojem joj zavidi ceo svet (FOTO)

Dženifer Lopez objavila je na društvenim mrežama niz fotografija iz teretane na kojima pozira u sportskom izdanju. 56-godišnja pevačica i glumica fotografisala se u belom kratkom rebrastom džemperu, crnom sportskom grudnjaku, helankama niskog struka i belim patikama.

Objavu, koju je podelila sa velikim brojem pratilaca, propratila je porukom: "Ustani i baci se na posao!" Na njen izgled reagovala je i njena dugogodišnja trenerka Trejsi Anderson, koja je kratko prokomentarisala: "Kakvi trbušnjaci!!!"

Odnos sa trenerkom i filozofija vežbanja

Lopez je 2023. godine Trejsi Anderson uručila nagradu za izvanredno postignuće u fitnesu. "Trejsi Anderson ističe se kao originalna autorka čije su je metode i predanost radu zadržale u samom vrhu", izjavila je tada pevačica. "U njenoj metodi nema nikakvih ludosti, samo 25 godina posvećenosti klijentima i zdravlju."

Pristup treninzima sa 51-godišnjom fitnes guruicom, čije su klijentkinje i Olivija Vajld, Gvinet Paltrou i Viktorija Bekam, nije jeftin. Prema pisanju Town & Country-ja, upisnina u njene teretane iznosi 1.500 dolara (oko 1.300 evra), uz šta se plaća i godišnja članarina za VIP pristup.

Lopez, koja je sarađivala i sa trenerima Dodom Romerom i Davidom Kiršom, ranije je podelila svoju fitnes filozofiju: "Cilj je jednostavan. Biti bolji nego juče. Svakoga dana."

Novi projekti na pomolu

Pevačicu i glumicu uskoro ćemo gledati u novoj romantičnoj komediji "Office Romance", koja na Netfliks stiže 5. juna. Lopez u filmu glumi Džeki Kruz, direktorku kompanije Air Cruz, a partner joj je Bret Goldstin, kojeg je nazvala svojim "najboljim filmskim partnerom za ljubljenje".

Goldstin, 45-godišnji engleski glumac, supotpisuje scenario sa Džoom Kelijem, suautorom serije "Ted Lasso". On glumi advokata Danijela Blančflauera, koji se zaljubljuje u Kruz uprkos njenoj strogoj politici protiv veza na radnom mestu. Ako se njihovi likovi na kraju venčaju, to će biti deseti put da se Lopez udaje na filmu. U filmu se pojavljuju i Beti Gilpin, Edvard Džejms Olmos, Bredli Vitford, Ejmi Sedaris, Toni Hejl i Džeki Sendler.

Novi projekat dobro će doći Lopez nakon što njeni poslednji filmovi nisu ostvarili zapažen uspeh. Film "Unstoppable" iz 2024. zaradio je svega 3.966 dolara pre prikazivanja na Prime Video-u, dok je prošlogodišnji "The Kiss of the Spider Woman", snimljen sa budžetom od 30 miliona dolara, zaradio samo 2 miliona.

Uprkos tome, Lopez nastavlja sa radom. Glumiće u trileru Roberta Zemekisa "The Last Mrs. Parrish" za Netfliks te će producirati film "Bob the Builder" za Amazon MGM Studios.

Autor: D.S.