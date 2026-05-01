ISTETOVIRANA RUKA I GO STOMAK, A NA LICU NI TRUNKE ŠMINKE! Muškarci odlepili za ćerkom Siniše Mihajlovića: Viktorija se pohvalila novom frizurom (FOTO)

Ćerka Siniše Mihajlovića, Viktorija, pohvalila se na Instagramu novom frizurom i oduševila. Ona je podelila nekoliko fotografija i bez kompleksa pokazala lice bez trunke šminke.

Viktorija je odlučila da pred leto osveži frizuru, te je izvukla svetle pramenove i ošišala se, a rezultate je pokazala kada je objavila sliku iz salona.

Ona se potom snimala i pokazala lice bez trunke šminke, a mnoge devojke su komentarisale njen savršen ten.

Sinišina ćerka je pokazala i kako voli da se oblači, a za ovaj prolećni autfit je odabrala plitke farmerke majicu koja joj otkriva stomak na kojem nema grama sala. Mnogi su primetili i brojne tetovaže na njenoj ruci, a komplimenti ispod objave nisu izostali.

"Moj superheroj je postao nevidljiv"

Podsetimo, Viktorija se oglasila na godišnjicu smrti svog oca koji je za nju, kako priznaje, bio heroj.

"Danas, pre tri godine, moj superheroj je postao nevidljiv. Nastavljam dalje onako kako si me naučio, tata, obećavam ti. Tvoja snaga je danas postala moja. Hvala. Zauvek", napisala je Viktorija tada.

O bolesti oca

Viktorija je bila jako vezana za oca, a dani koje je proveo u bolnici dok se borio sa opakom bolešću zauvek će joj ostati urezani.

- Sve pamtim iz ovog mesta. Pamtim miris dezinfekcionog sredstva čim bih ušla, onaj hladni miris koji mi je ostajao i napolju. Pamtim stepenice koje sam svakodnevno prelazila, jer je lift bio mračan, umoran, plašio me. Pamtim čekaonicu. Stolice od drveta koje su mi kidale kosu i ljude koji su sedeli tamo, sa tim pogledom između nade i predaje. Dovoljno je jedan pogled, u određenim mestima, da sve shvatiš o nekom. Pamtim ugao u kojem bih se presvlačila. Keceljicu, masku, navlake za obuću, skrivenu kosu. Svaki pokret bio je mali ritual pre nego što bih došla do tebe - napisala je tada na Instagramu i dodala:

- Pamtim prozor sa kojeg si mi se javljao, uvek zatvoren. Dvoje vrata tvoje sobe: otvoriti prva, zatvoriti, čekati, i tek onda ući zaista. Televizor uvek upaljen. Sendviče sa mortadelom iz bara u drugom paviljonu. I onda mi. Naši trenuci, oni koje nikome ne pričam, koje čuvam kao krhke i dragocene stvari. Jer čak i na tako teškom, surovom mestu, uspeli smo da živimo nešto lepo. I to mi niko ne može oduzeti. Sve pamtim iz ovog mesta. I tako je dobro. Ne želim da zaboravim ništa od tebe. Sve što je bilo tvoje, sve što govori o tebi, želim da nosim sa sobom, zauvek.

