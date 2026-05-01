EVO KAKO IZGLEDA KUĆA NAŠEG GLUMCA NA KOSOVU I METOHIJI! Često posećuje Gračanicu i rodno mesto: Srce mi je tu (FOTO)

Poznati srpski glumac Milan Vasić često ističe koliko je ponosan na svoje poreklo sa Kosova i Metohije.

Svoju duboku emotivnu vezu sa ovim krajem, u kojem je odrastao i gde mu i danas žive roditelji, Vasić neguje redovnim posetama porodičnom domu, obilaskom svetinja i prenošenjem te ljubavi na svog naslednika.

Milan je svoje detinjstvo, osnovnu i srednju školu završio u Kosovskoj Kamenici, gde je trenirao sportove i otkrio svoj glumački talenat. Njegovi roditelji, koji su poreklom iz Velikog Ropotova, i danas žive u rodnom kraju. Koliko je Vasić vezan za svoje korene, govori i činjenica da je na Kosovu i Metohiji odlučio da se oženi suprugom Majom, a nedavno je tamo krstio i svog sina.

"Kosovo je moja duša"

Milan redovno obilazi najveće svetinje na Kosovu i Metohiji, a nedavno je sa pratiocima podelio i fotografije iz posete manastiru Gračanica. Vasić smatra da srpske svetinje na Kosovu treba obilaziti što češće, a svoju povezanost sa zavičajem opisao je veoma emotivnim rečima: „Srce mi je tamo i Kosovo je nešto što ja pamtim, po najlepšem detinjstvu koje sam imao. Cela familija mi je na Kosovu i Kosovo je moja duša”.

Upoznavanje naslednika sa korenima

Jedan od najlepših trenutaka koje je glumac podelio sa javnošću jeste prvi dolazak njegovog sina Despota u porodičnu kuću na Kosovu i Metohiji. Milan je zabeležio emotivan doček u dvorištu gde su ih sačekali baka i deka. Milanove roditelje dolazak unuka veoma je obradovao, te su pripremili pravu gozbu prepunu srpskih specijaliteta, dok je glumčev otac, kao pravi domaćin, odmah sipao domaću rakiju kako bi nazdravili.

Autor: M.K.