ZATO TE, ČEDO, VOLIM: Aca Kos i Jovanović u blatu do guše, evo gde je političar odveo svog bliskog prijatelja za Prvi maj (VIDEO)

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos se ne razdvajaju. Njih dvojica i Prvi maj provode zajedno. Obišli su rodni kraj političara. Međutim, put kroz šumu je zbog kiše bio blatnjav.

Ipak, to ih nije omelo da se drže složno, pa Čeda svog prijatelja nije ispuštao iz ruku da se ne bi slučajno okliznuo i pao.

Motivacija

- Motivacija je da prolazim kroz ovo blato-rekao je kroz osmeh Kos.

Jovanović je dodao:

-Hoćeš li se sećati ovoga?-upitao je Čeda svog prijatelja dok je vodio računa da se Aca što manje umaže blatom.

Kos je pohvalio Čedu:

-Ti možeš i ovo i Kan, zato te i volim. Ako danas ne poginem neću nikada. Ovo je živo blato - našalio se on.

Gospodsko dete

Jovanoviću je ova putešestvija dobro poznata:

- Ja puno po planinama idem, a on je gospodsko dete-zaključio je Čeda.

Imali su i problem sa navigacijom, ali nema sumnje da su se izvukli iz blata i došli do cilja. U više navrata je Kos objšnjavao da bi život dao za Čedu, a svaki snimak koji objave na društvenim mrežama svedoči o njihovoj neraskidivoj vezi i povezanosti.

Autor: M.K.