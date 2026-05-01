MILAN VASIĆ NA PRAZNIK RADA NAPUSTIO BEOGRAD! Pokazao gde uživa sa sinom i ženom: Nosi malog Despota u naručju (FOTO)

Poznati domaći glumac Milan Vasić odlučio je da praznične dane iskoristi za beg iz beogradske gužve, te je povodom 1. maja sa suprugom Marijom i sinom Despotom napustio prestonicu.

Svoj zasluženi odmor i porodični mir, njih troje su pronašli u našoj najpoznatijoj banji, Vrnjačkoj Banji. Da uživaju u zajedničkom vremenu i prazničnoj idili, javnost je saznala upravo od Milana Vasića, koji se tokom odmora oglasio na svom zvaničnom Instagram profilu kako bi sa pratiocima podelio delić atmosfere.

Porodica Vasić je lepo vreme iskoristila za relaksaciju i obilazak, te su Milan, njegova supruga i sin uživali u opuštenoj šetnji čuvenom banjskom promenadom. Tokom obilaska, oni su zastali u samom centru Vrnjačke Banje, gde je glumac iskoristio idealnu priliku da zabeleži ove dragocene porodične trenutke i fotografiše se sa svojim naslednikom.

Venčali se na Kosovu

Podsetimo, Milan Vasić oženio se u aprilu prošle godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

