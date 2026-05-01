DA SA 35 GODINA PRISTANEŠ DA ŽIVIŠ U BRAKU BEZ STRASTI... Emina Jahović otkrila razloge razvoda od Mustafe Sandala: Tri godine pre kraja...

Ljubavna priča Emine Jahović i turskog pevača Mustafe Sandala godinama je privlačila pažnju medija, a njihova veza ostala je jedna od najprepoznatljivijih srpsko–turskih romansi.

Emina Jahović konačno je otkrila razlog zbog kog je odlučila da stavi tačku na brak sa turskim pevačem Mustafom Sandalom. Nakon mnogo godine tišine nekadašnjih partnera, ali i spekulacija javnosti, Emina je rešila da prekine ćutnju i nagađanja.

"Nikada se nisam pokajala zbog razvoda"

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je Emina.

"Moj razvod nije bio glup"

Na pitanje da li su razlozi njenog razvoda bili "glupi", pevačica je iskreno odgovorila:- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu hod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica za Blic.

Ljubavna pričaLjubavna priča Emine Jahović i turskog pevača Mustafe Sandala godinama je privlačila pažnju medija, a njihova veza ostala je jedna od najprepoznatljivijih srpsko–turskih romansi.

Njih dvoje upoznali su se početkom 2000-ih u Istanbulu, gde je Emina tada započinjala međunarodnu muzičku karijeru. Prema onome što su kasnije isticali u javnosti, odmah su prepoznali snažnu povezanost – kako privatnu, tako i profesionalnu. Ubrzo su postali jedan od najpraćenijih parova u regionu, često se pojavljivali zajedno na događajima, a Sandal je više puta govorio da je Emina bila njegova „najveća životna inspiracija“.

Par se venčao 2008. godine u Istanbulu, na intimnoj ceremoniji koju su mediji opisivali kao spoj dve kulture i dve muzičke scene. Brak je doneo i nove kreativne saradnje, a oboje su tada isticali da ih zajednička posvećenost muzici dodatno povezuje. U godinama koje su sledile dobili su dva sina, koji su neretko bili u centru pažnje javnosti, ali su roditelji insistirali da njihov porodični život daleko od javnosti.Ipak njihova bajka nije imala srećan kraj te su se razveli nakon 10 godina braka. Ubrzo su počele turbulencije i suočavanje na sudu, a odnos je postajao sve lošiji.

