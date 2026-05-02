Sestru našeg pevača pronašli mrtvu u Crnoj Gori, telo prekrili granjem, a on prepoznao lančić na nozi: Jeza podilazi od saznanja ko ju je ubio

Životna priča legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog nalik je filmu, ali se on od jedne stravične porodične tragedije nikada nije oporavio. Njegova rođena sestra Šeherezada Ramadanovski ubijena je na najsuroviji mogući način, a detalji ovog zločina i dalje lede krv u žilama.

Šeherezada je nestala u julu, a njen nestanak je zvanično prijavljen tek u aprilu sledeće godine. Mesec dana nakon prijave, njeno telo pronađeno je u uvali u Šušnju, u blizini Bara. Najteži zadatak pao je na njenog brata. Kako se navodi telo je identifikovao njen brat Džej, koji je prepoznao zlatni lančić na nozi.

Naručilac ubistva bio je Džejev sestrić, sin njegove najstarije sestre.Tokom istrage i kasnijeg suđenja, dokazano je da su osuđeni za ubistvo od 6. do 8. jula 2003. godine vozom stigli u Bar. Plan je bio da sačekaju Šeherezadu koja je feribotom stizala iz Barija. Jedan od osumnjičenih ju je sačekao i krenuo sa njom u navodnu potragu za pansionom za odmor, dok je drugi čekao sakriven u šumi.

Dok su prolazili kroz šumu, sestrić je išao ispred nje, a onda ju je drugi napadač mučki zaskočio i počeo krvnički da je udara kamenom po telu i glavi. Nesrećna žena je zapomagala i vikala: "Zlatko, Zlatko", nadajući se spasu od svog rođaka, na šta je njen sestrić samo hladnokrvno izgovorio:

"Ne sme da ostane živa."

Zločinci tu nisu stali.

"Kada je usled silnih udaraca Šeherezada preminula, opljačkali su je, a zatim telo odvukli do uvale, pokrili granjem, kamenjem i stvarima, i vratili se u Beograd".

Zbog ovog gnusnog i proračunatog zločina, ubice su osuđene na 20 godina zatvora.

Džej o smrti sestre

Džej Ramadanovski, koji je preminuo 6. decembra 2020. godine u svom rodnom Beogradu, svoju tugu i bol za sestrom nosio je u srcu sve do kraja života.

- Šeherezada je moja starija sestra i nestala je prošlog leta u avgustu, kada je iz Italije, gde je živela, svojim kolima krenula ka Beogradu. Mesecima smo njen muž, Italijan, i ja pokušavali da saznamo gde je. Nagađali smo da li je oteta i da li je uopšte živa. Pretragu je sproveo i Interpol, ali nikakvih obaveštenja koja bi razrešila misteriju nije bilo, pričao je tada Džej.

- Šeherezadino ubistvo je dugo planirano i smišljeno izvedeno. Naručilac ubistva je naš sestrić, sin naše najstarije sestre. On je imao ovlašćenje da vodi poslove Šeherezadine privatne firme u Beogradu. Izgleda da je prilikom ugovaranja i kupovine nekih autobusa utajio 10.000 evra. Napravio je još neke mahinacije i da bi sve to prikrio, rešio je da je ubije. Utisci su još stravičniji pošto su naše porodice imućne i zločin zbog koristoljublja je apsurd. Sestrić je saznao kada ona stiže feribotom u luku Bar, otišao je da je sačeka, ali umesto da je sigurno dovede kući, u Srbiju, napravio joj je zasedu. Ubistvo su izvršila dvojica momaka koje je poveo iz Beograda. Udario ju je tupim predmetom po glavi, pretpostavlja se kamenom, a onda su je tamo ostavili - ispričao je Džej tada.

Autor: M.K.