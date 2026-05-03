Era Ojdanić zbog 500 evra dva dana držao mrtvu suprugu u hladnjači?! Komšije ispljuvale pevača: Prodao bi i najrođenije

Pevač Era Ojdanić našao se u centru pažnje nakon tvrdnji koje su se pojavile u javnosti o događaju iz prošlosti vezanom za smrt njegove supruge Ljupke.

Prema rečima komšije, koji je ranije govorio za domaće medije, u trenutku smrti pevačeve supruge u njegovom objektu bila je zakazana svadba, zbog čega je, kako tvrdi, došlo do odlaganja sahrane.

Komšija je tada naveo da je, zbog već uplaćene kapare od 500 evra i zakazanog veselja, sahrana navodno pomerena za dva dana, dok je telo pokojne Ljupke u tom periodu bilo privremeno u hladnjači.

- Kada mu je preminula žena Ljupka, u njegovom motelu bila je zakazana svadba baš na dan kad je trebalo da bude sahrana. Era nije hteo ni da čuje da se otkaže veselje, jer bi to značilo da mora da vrati 500 evra, koliko je uzeo unapred za svadbu. Odlučio je da Ljupku stavi u hladnjaču dok ne prođe svadba, pa tek onda da je sahrani. Svi su ga osuđivali zbog toga, a on je govorio: "Može Ljupka da sačeka!" Uvek je bio arogantan prema njoj, a sad kao plače što je umrla mlada - pričao je svojevremeno Erin komšija Rade i dodao da se Ojdanićev sin bunio zbog toga, ali da nije uspeo da promeni očevu odluku.

- Dragutin je na sve načine pokušavao da ga ubedi da to ne radi, ali Era je bio neumoljiv.Mučena Ljupka je mrtva bila u toj hladnjači koja se nalazila u kamionu u dvorištu dok se iz motela orila muzika. Tek posle dva dana su je izvadili i sahranili. Eto kakav je Era čovek. Zbog 500 evra bi i najrođenijeg prodao! - govorio je sagovornik.

Pevač je potvrdio da sahrana pokojne Ljupke nije obavljena odmah nakon smrti.

- Tačno je da je Ljupka bila na sigurnom dva dana dok je trajala svadba, ali nisam je ostavio u hladnjači nego u pogrebnom preduzeću. Možete misliti koliko je meni bilo teško dok je ona mrtva ležala tamo, a u motelu traje veselje. To je dokaz koliki sam profesionalac - rekao je jednom prilikom Era za Stars.

