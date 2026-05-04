Kameron Dijaz dobila treće dete u 54. godini: Suprug glumice objavio radosne vesti

Poznata holivudska glumica Kameron Dijaz (54) i njen suprug, muzičar Bendži Maden, objavili su radosnu vest – njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana.

Vest o rođenju sina podelio je Bendži na društvenoj mreži Instagram, gde je napisao da su on i Kameron "srećni, uzbuđeni i blagosloveni“ zbog dolaska njihovog trećeg deteta, dečaka po imenu Nautas Maden.

"Dobrodošao na svet, sine“, poručio je ponosni otac, dodajući da njihova porodica uživa u zajedničkom životu i da su deca zdrava i srećna.

Par, koji je u braku od 2015. godine, već ima dvoje dece – ćerku Radiks, rođenu u decembru 2019, i sina Kardinala, rođenog u martu 2024. godine. Oboje su dobili uz pomoć surogat majke.

Iako nije objavio fotografiju novorođenčeta, Bendži je uz objavu podelio ilustraciju broda i značenje imena Nautas, koje se prevodi kao "mornar“, "navigator“ ili "putnik“ – osoba koja kreće na put i ne plaši se nepoznatog.

Kameron je u komentarima ispod objave izrazila radost nizom emotikona zvezda i srca, dodatno potvrđujući sreću zbog prinove u porodici.



Autor: N.B.