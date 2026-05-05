MOJE GLUPOSTI SU JE OJJAČALE: Ivan Gavrilović se od ljubavnice vratio ženi, a evo šta kaže o povratku Marije Milošević, bivše devojke, u Srbiju

Ivan Gavrilović u iskrenom intervjuu za medije osvrnuo se na jedan od najtežih perioda u životu, kada je javno prevario suprugu Marinu u rijaliti programu.

Dotakao se bivših ljubavi, anegdota sa nastupa, a dao je komentar i na aktuelnosti sa estrade. Veliku pažnju javnosti privukla je Instagram objava pevačice Slađane Delibašić na kojoj uživa u društvu Gavrilovića i njegove supruge Marine.

- Bili smo na splavu kod Slađe, što je normalno, mi smo super. Moja Marina sa njom je veliki prijatelj - počeo je Ivan, pa se prisetio javne prevare koja je mnoge šokirala:

Ja sam bio pogubljen u svemu tome. Taj format je bio surov i odvratan. Ko se ne snađe može svašta da mu se desi. Nisam mogao da očekuje da će mi se desiti ljubavna veza u rijalitiju. Nije mi ni padalo na pamet. Međutim, u tim okolnostima se svašta dešava. Ne bih preporučio nikome ko je oženjen i ko ima porodicu da uđe u rijaliti, jer će sto posto nešto da se desi. Neke klinke ti prilaze, ti ne znaš zbog čega, one zapravo dobiju lovu za te stvari, a ti misliš da si nešto bitan. U tom prostoru izgubiš bilo kakvu vezu sa realnošću.

- Čim sam izašao bio sam izgubljen, klinci su bili u fazonu: "Ostani kući". Hvala Bogu, sve smo izgurali. Mada, bilo je raznih skandala u mojoj karijeri. Ona je žena ojačala. Ako je prava ljubav, ne možeš ništa. To je test - naglasio je Ivan Gavrilović.

O Milijani Bogdanović

Zanimalo nas je da li imao ikakav kontakt sa Milijanom Bogdanović, učesnicom rijalitija sa kojom je prevario suprugu, nakon raskida.

- Nikada više je nisam sreo. Ne interesuje me ona. To je glupost. Ponašam se kao da se to sa nama nije nikad ni desilo - rekao je on, a na pitanje da li je video da sada radikao kondukterka rekao je:

To sam čuo, neka joj je sa srećom. Nisam znao za to.

O Mariji Milošević

Pitali smo Ivana Gavrilovića i da li je video vest da se njegova bivša devojka Marija Milošević vratila u Srbiju nakon 25 godina.

- To su privatne stvari njene, što bih ja to komentarisao. Nemam nikakvu informaciju o Mariji. To su neke davne ljubavi. I da je tu, i da nije tu, svako sada ima neke svoje živote - rekao nam je on o ovoj temi.

Ivan Gavrilović danas živi sa suprugom i dovjicom sinova u porodičnoj kući, gde svako ima sprat za sebe.

Sa suprugom i sinovima živi u porodičnoj kući

- To izgleda kao jedna porodična zgrada. Svako ima svoj život. Simovi su veliki. Moj tata je napravio tu kuću. Ja sam posle toga, kada sam imao novca, ulagao, napravio to kako treba. Niko se nije oženio da bi otišao od gajbe ili da bi doveo snajku. U fazi smo da se zezamo dobro i da nam je lepo. Ja izlazim sa svojim sinovima - otkrio nam je sagovornik.

- Kako sam stariji sve više gotive moje pesme i idu sa mnom na nastupe. Obojica su nadareni za pevanje. Kad nešto otpevaju meni se to dopada, ali oni neće to. Oni hoće biznis i to je to. Dobri su mi finansijski savetnici - dodao je on, a onda smo saznali i kakav je sada njegov brak sa Marinom.

Brak sa Marinom

- Posle takvih stvari ili se ljudi zamrze ili se još više zavole. Nama je top. Brak i te kako ima smisla. Da možeš da se voliš i posle dugog perioda. U gajbi nam je uvek dobro. Ona održava tu kuću, glavni stub porodice, ja idem da pevam. Ona je jedna divna žena i hvala joj za sve. Ima puno ljubavi u sebi. Vole je ljudi - iskren je bio Ivan, pa otkrio i da li je teško održati strast nakon vipe od dve decenije braka.

- Nije teško. Ima tu svašta nešto što može da osveži. Imam drugare koji imaju kombinacije, ali najlepše je vođenje ljubavi sa svojom ženom. Pevara je opasna, hoćeš da zbrišeš - objasnio je on.

Koncerti devedesetih

Koncerti devedesetih su ponovo aktuelni. Ivan sa kolegama nastupa širom regiona, a česte su šaljive situacije, ali i prepirke.

- Uvek bude nekih problemčića. Ko koliku cenu hoće, koliko da kažemo za pare. Velika smo, skladna porodica. Dobro se zezamo, peckamo. Bude nekih anegdota. Stigli sa puta Gagi i ja u Bar, izvadili pasoše i ja vidim nema mi pasoša. Gagi otišao kod brata u Budvu i uzeo moj pasoš. Ja se sa ličnom vratio u Srbiju. Zove me i kaže: "Nekim čudom se tvoj pasoš našao kod mene". Posle sam ga zezao: "Što si mi ukrao pasoš?" - ispričao nam je pevač.

Autor: Nikola Žugić