Fanovi ih urnišu na mrežama - Fejsap je očigledno bio VIP gost večeri: Bijonse i Rijana optužene za brutalni fotošop!

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/ Evan Agostini ||

Dolazak pevačica Bijonse i Rijane na prestižnom događaju Met Gala, izazvalo je ogromnu pažnju javnosti, ali i novu buru na društvenim mrežama!

Bijonse i Rijane našle su se na meti oštrih kritika fanova koji tvrde da su fotografije koje objavljuju nakon Met Gale "previše obrađene", "fotošopirane do neprepoznatljivosti" i dodatno doterane aplikacijama za ulepšavanje poput Fejsapa.

Fanovi besni na mrežama

Na mrežama su se ubrzo pojavili brojni komentari u kojima korisnici tvrde da su objavljene fotografije daleko od realnog izgleda sa događaja.

Izdvajamo neke od najbrutalnijih reakcija: "Ovo više nisu Bijonse i Rijana, ovo su njihove AI verzije", "Na crvenom tepihu izgledaju kao kraljice, a na Instagramu kao filter reklama", "Koliko fotošopa je previše fotošopa? Ovo je već druga osoba", "Met Gala uživo i Met Gala na Instagramu kao dva različita univerzuma", "Fejsap je očigledno bio VIP gost večeri".

Rasprava o realnosti na Instagramu

Polemika se dodatno rasplamsala jer deo publike smatra da su visoke zvezde pod stalnim pritiskom da izgledaju "besprekorno" na mrežama, dok drugi ističu da je granica između realnosti i digitalne obrade odavno izbrisana.

Posebno se komentariše činjenica da se slike sa događaja koje same objavljuju razlikuju od fotografija paparaca i zvaničnih agencijskih snimaka.

Met Gala ponovo u centru pažnje

Met Gala i ove godine pokazala je zašto važi za najpraćeniji modni događaj, ali i prostor gde se svaki detalj, od haljina do fotografija, analizira do najsitnijih detalja. Dok jedni brane pevačice i tvrde da je sve stvar lične estetike i društvenih mreža, drugi ne prestaju da ih kritikuju, tvrdeći da je "realnost potpuno nestala iza filtera".

Autor: Nikola Žugić

