Nisam stroga gazdarica: Ilda Šaulić progovorila o biznisu koji ima s mužem Bojanom, a evo šta kaže za predstavnike Srbije na Evroviziji

Pevačica Ilda Šaulić pojavila se u javnosti sa mužem i ćerkom, te progovorila o biznisu, ali i našim predstavnicima na "Evroviziji".

Ilda Šaulić ističe da nije stroga gazdarica, te da muž obavlja najviše stvari oko njihovog lokala u centru srpske prestonice.

- Mnogo volim slatkiše, moja devojčica izuzetno voli sladolede. Bila sam bez slatkiša kad sam bila na ishrani nekoj, ali volim slatkiše, kolače, umem i da spremim svašta nešto, nisam loša! Svašta ja spremam, domaća jela razna, ali mi je tiramisu vrhunski - rekla je prvo Ilda Šaulić pred našim kamerama, pa se dotakla privatnog biznisa sa mužem Bojanom Vučkovićem:

Mi imamo kafić na Bulevaru godinama, već 15-ak godina sigurno, suprug i ja. Suprug se više bavi svim tim. Nisam stroga gazdarica, zato je on tu... (smeh) Kod mene sve može, polako, lako ćemo.

"Takmičenje je izgubilo smisao, ali uvek navijam za naše"

Šabanova ćerka se ovom prilikom osvrnula na ovogodišnje predstavnike Srbije na Evroviziji koja će se održati u Beču, na muzičku grupu Lavina.

- Pesmu grupe Lavina nisam čula, ali uvek navijam za naše. Uz Božju pomoć, samo da prođu kako treba, to je ono što mi je važno. To takmičenje je malo izgubilo smisao, pesme su malo agresivne, ali dobro. Ja sam više za nešto malo kvalitetnije - istakla je Ilda.

Autor: Nikola Žugić