Glavna vest prethodnih dana u domaćim medijima bio je povratak pevačice Zorice Brunclik na javnu scenu i na snimanja "Pinkovih zvezda", čiji je član stručnog žirija, nakon teške operacije koju je imala, a o detaljima svog zdravlja govorila je u emisiji "Amidži šou".

Zorica je, naime, otkrila da je sada dobro, ali zaista dobro, jer da nije, ne bi se, kako kaže, pojavila u emisiji.

- Sada sam dobro, jer da nisam, ne bih došla! Ja ne ostavljam utisak na silu, ti si zaslužio da se pojavim kod tebe posle svega, jer si ti jedan koji su se konstantno intresovali za mene - rekla je Zorica, a onda je objasnila:

U pitanju je vrlo teška situacija bila, što znači, divertikuloza debelog creva! Ja to nisam doživljavala ozbiljno, s obzirom da sam bila toliko meseci u bolnici, naučila sam izraze. To je upala debelog creva i izađe balon i taj balon se puni raznoraznim prljavštinama, to se zapuši, pa može da dođe da upale i tako dalje, ne daj Bože. Ja sam imala dve faze lečenja, prva faza je bila Dedinje i Dragiše Mišović. Tu je bio profesor sa svojim timom, Miljan Milanović i dr Savić, ne mogu da objasnim koliko je to bilo brige za mene. Sestre u intenzivnoj nezi, Dragana i Daca, čak su mi kuvali paradajz čorbu od kuće doneli, smela sam. Tražila sam prazan burek, svi su mi se smejali (smeh). Najvažnije od svega je da je Milovan Bojić, moj brat, okupljao sve stručnjake i konsultovao se sa njima. Konzilijumi su mi se popeli na glavu, ali sam u drugoj fazi bila u Kliničkom centru, hirurg koji me je operisao je Miljan Ćeranić. On svaki dan pita!

- Da li je jela, da li šeta, da li ustaje, brine se i pita - dodao je Kemiš.

- Sve su to takvi stručnjaci da ne treba da idete nigde, to je poenta! Ministar Lončar, on se isto raspitivao. Želela bih da se zahvalim i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je usred ove oluje i svega što se dešava, se intresovao i pitao za moje stanje - rekla je pevačica.

"Da nije Milovana, ne bi bilo ni Zorice večeras ovde"

Kako je Kemiš istakao, da nije čoveka koji se zove Milovan, a koji je spasio pevačicu, ona danas ne bi sedela u Amidži šouu.

- Da tog čoveka, Milovana, nije bilo, moja ljubav ne bi bila ovde - rekao je Kemiš.

- To je rešeno operacijom, sve je gotovo...Samo molim sve ljude, mlade i preko 50-te godine, idite na preventivne preglede, ne boli, a da ne bude kasno. Ti ne znaš šta se dešava u anesteziji, viče ovaj jedan zove sina: "kreni komandu odmah, dođi da pobijemo ova go*na, zarobili me", da, posle anestezije. Ti ne znaš koja su to priviđanja (smeh). Sada imam dvoje ljudi, Slađa sestra koja brine o mojoj higijeni, nego uopšte o rani i sve ostalo i imam Nikolu, fizioterapeuta koga sam prozvala Hitler. On ovako kaže, mi smo već dva meseca zajedno, a on kaže: "Zoko, Zoko, nema problema, nećemo, ako ne možemo, nećemo, ali hajde da probamo", tako je on mene malo po malo i bogami me oporavlja. Sada bih mogla kolo da igram...Dragana je sestra u intenzivnoj nezi, obožava narodnu muziku... - rekla je Zorica.

- Moram da se zahvalim svim kolegama! Kolege, pola planete, ali vidi, uopšte nije...Kolege sa kojima nisam kafu popila, malo družila, kandidati koji nisu moji...Toliko je to molitvi, svima se zahvaljujem od srca. Mnogo je bilo molitvi, mnogo, mnogo, mnogo. Jedino što moram da spomenem je Lepa Lukić i Zorica Marković, Lepa je svaki dan zvala, i Ana Bekuta - dodala je pevačica.

- Šta su bili siptomi - pitao je Ognjen.

- Ja imam osteoporozu, i sada ti ideš dva puta na neku vakcinu, pre toga uradiš analize. Nemanja Damjanov kod koga godinama odlazim na preglede, on je prvog avugta pogledao moje nalaze, on je rekao: "meni se vaši rezultati ne sviđaju, ja bih da vi to pregledate i snimite", meni je CRP bio 300, 4.000 D-dimer i gvožđe 1...Ništa nisam osećala, ništa - rekla je ona i dodala:

- Još nemam se*s - nasmejala se Zorica.

- Hoće sve što ne sme, to je pasulj... - rekao je Kemiš.

- Se*s mi još ne daju - rekla je ona, a Kemiš je dodao:

- Zbog nadimanja, sve što nadima, ne valja - nasmejao se on.

