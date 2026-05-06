Bol koja ne prolazi! Pevačica je pre godinu dana izgubila majku, a sada je objavila njenu sliku i opis koji će vas sve rasplakati (FOTO)

Pevačica Marta Savić pre godinu dana ostala je bez majke, koja je kako kaže bila njena snaga i uzor.

Na svom instagram profilu pevačica je objavila majkinu sliku, sa dirljivim opisom kojim je jasno stavila do znanja koliko je bila vezana za nju.

- Voljena,draga, jedina evo prođe godina bez tebe, ali bol i tuga ne prolaze i nikad neće proći, nemoguće je da ikad prođe, jer nedostaje mi moja MAMA, nedostaje mi moja dama, moja snaga, moj uzor, moja pametna, vredna, lepa moja MAMA. Biću tužna zauvek bez tebe ali ću te poslušati i slaviću svoj rođendan za dva dana jer znam da bi ti želela i volela da budem srećna i nasmejana...hoću, biću...nastaviću... Voli te zauvek i večno tvoja jedina ćerka.

Na Martinu objavu komentar je ostavila njena ćerka Elena Kitić, koja je napisala:

- Najbolja baba na svetu.

