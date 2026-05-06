Ona ga je smirila: Komšije Goce Božinovske otkrile istinu o njenom sinu, evo kakav je bio pre braka sa Bojanom

Sin Goce Božinovske imao je burnu prošlost, a nakon što se oženio potpuno se smirio.

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan danas uživa u porodičnom životu sa suprugom Bojanom Rodić.﻿﻿﻿﻿﻿

Kao što je i poznato, Mirko Šijan, je pre braka sa Bojanom, važio za žestokog momka, ali se sve promenilo kada je upoznao Bojanu.

Komšije su prokomentarisale njegovo ponašanje i odnos sa majkom.

- Mnogo je on njoj problema pravio, godinama se nervirala a nije imala mušku figuru u kući da ga smiri. Mislim da je odahnula kada se oženio, snajka ga je smirila svetski. Znate kako, došla je beba i mora se zaraditi novac. Goca radi, ali ne može da radi za sve u kući. Mirko je imao neke sitne posliće koji nisu konstantni, zato sada lepo rade za Rodiće i sve je kako treba - rekao je jedan od komšija pre izvesnog vremena i dodao:

"SADA JE PORODIČAN ČOVEK"

- Zameriće mi ako kažem nešto što ne treba. Mirko je dete čiju energiju je trebalo pametno kanalisati, a Goca za to nije imala vremena. Dobro je sada ispao. Vidim ga da donosi namirnice i da uradi po dvorištu sve što treba.

- Vidim ih ponekad skupa kako šetaju, svrate da popiju kafu ali ranije je on ovde blejao satima. Naročito dok se zabavljao sa pevačicom Katarinom Grujić. Čini se da se unormalio. Što je i pametno. Druži se i dalje sa nekim momcima iz kraja, ali sada je prilično porodičan čovek.

"Goca je žena lavica"

- U pola noći da joj pozvonite na vrata i tražite pomoć, pomogla bi vam. Ceo život je odgajala decu i snalazila se kako zna i ume, vodila ih je kod roditelja u Kraljevo ili Kragujevac i ne sećam se više gde tačno, da tamo budu dok ona nastupa kako bi zaradila novac - govorila je komšinica pre par meseci.

- Mirko se javi u prolazu, ali stalno je ranije tu turirao autom, pojačavao muziku do daske, nekada me je bilo strah i da prođem pored te kuće kada okupi društvo. Danas je on druga priča i drago mi je zbog Goce, ona je zaslužila da malo odahne i živi bez brige. Dolazila joj je često Zlata Petrović, pa smo ih viđali u kraju kako kupuju po buticima i piju kafe, ali i rakiju, kroz osmeh je tada rekao Denis.

Goca za svoju snajku ima samo reči hvale.

- Kako i ne bi kada joj je sina dovela u red. Viđamo da dođu tu i Veljko i njegova žena, ali i Gocini prijatelji Rodići. Deluju sada kao prava domaćinska kuća, skladno. Ranije se nije znalo ko pije ko plaća, vika, dreka su se čuli iz dvorišta. Sada su svi skocentrisani na decu, to im je najveća radost. Bojana, snajka, izgleda kao avion. Povukla ga je da se uključi u biznis njenih roditelja.

Autor: Pink.rs