Gledala sam komšije kako jedu paradajz, to je bio luksuz: Emina Jahović o odrastanju i porodici, otkrila šta je njena majka radila da bi imali hrane

Emina Jahović danas ima i više nego dovoljno, u odnosu na to kako je odrasla.

Pevačica je ispričala da njeni roditelji, iako lekari, nisu bili svrstavani u bogate. Iz tog razloga, kako je istakla, ona nije hirovita. Voli da potroši, ali na ono što joj zaista treba.

- Moj otac i majka nisu imali neko nasledstvo iza sebe, a kao lekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima… Sve to mi je bilo nedostižno u detinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mleko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena - govorila je Emina i otkrila kakva je bila kao dete:

- Bila sam prava devojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre… Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove.

"Nikada se nisam pokajala zbog razvoda"

Emina Jahović nedavno je otkrila razlog zbog kog je odlučila da stavi tačku na brak sa turskim pevačem Mustafom Sandalom.

Nakon mnogo godine tišine nekadašnjih partnera, ali i spekulacija javnosti, Emina je rešila da prekine ćutnju i nagađanja.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je Emina.

"Moj razvod nije bio glup"

Na pitanje da li su razlozi njenog razvoda bili "glupi", pevačica je iskreno odgovorila:

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu hod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica za Blic.

Autor: N.B.