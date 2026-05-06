Melini je uvek bilo neprijatno da... Pevač stao u odbranu bišve žene Harisa Džinovića, a ono što je rekao o njemu će vas šokirati

O brzom krahu braka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, nekada Džinović dugo se govorilo u javnosti, dok se ona nedavno ponovo udala za bogataša Džefrija Arnolda.

Dok Melina već duže vreme izbegava medije i ne oglašava se o privatnom životu, Haris povremeno govori o bivšoj supruzi, a njegov kolega je otkrio i da je njegova supruga bliska prijateljica sa Melinom.

Crnogorski pevač Danijel Alibabić prokomentarisao je odnos između Meline i Harisa, iako mu, kako priznaje, to nimalo nije bilo prijatno. Naime, on se našao u vrlo nezahvalnoj situaciji jer su porodice usko povezane.

- Moja žena je jako bliska sa Melinom, a njen tata sa Harisom, tako da ne bih previše komentarisao - počeo je Alibabić, ali se onda predomislio i izneo tvrdnje koje bacaju potpuno novo svetlo na njihov odnos.

Iako je isprva želeo da ostane suzdržan, crnogorski pevač je rešio da otkrije šta se zaista dešavalo iza zatvorenih vrata i kako se Melina ponašala dok je bila sa Harisom.

- Reći ću jednu ključnu stvar... Svedok sam tome da je Melini uvek bilo neprijatno da sedi u društvu u kom je bio neki muškarac iz poštovanja prema svom suprugu - izjavio je pevač svojevremeno i zaintrigirao sve dodavši: "To je sve što ću reći. Ko želi da shvati, shvatiće".

Podsetimom, Zorica Marković je progovorila o svadbi modne kreatorke Meline Arnold nekada Galić, ali najpoznatija Džinović, koja se udala za 23 godine starijeg Britanca, Džefrija Pola Arnolda Deja nakon razvoda od Harisa Džinovića.

"Ovo je njena zadnja stanica u smislu koračanja ka tom nekom cilju", navela je Zorica Marković i u svom prepoznatljivom stilu dodala:

"Ako on ima toliko para, ne mislim da će ona dalje ići", kaže Zorica Marković za Melinu Džinović.

"Kakvo srce, nema tu srca. Nisu ti ljudi koji imaju milione glupi, znaju oni, ali je njima lepo i boli ih uvo", odbrusila je Zorica.

