Aca Sofronijević slavi dve godine braka sa suprugom Kosanom: U svetu koji se stalno menja ti si moja...

Virtrouz na harmonici Aleksandar Sofronijević danas ima poseban povod za slavlje.

Poznati muzičar i njegova supruga Kosana na današnji dan pre dve godine izgovorili su sudbonosno "da", te obeležavaju godišnjicu braka. Sofra je na svom Instagram profilu napisao emotivne reči svojoj izabranici.

- Dve godine od onog 'da', a kao da je ceo život stao u njih. Hvala ti što svaki dan činiš posebnim i što uz tebe svaki uspeh ima lepši smisao. Srećna nam godišnjica ljubavi moja. U svetu koji se stalno menja, ti si moja konstanta. Dve godine braka, bezbroj uspomena i čitava večnost ispred nas. Volim te - napisao je Sofronijević.

Sofronijević o lepoj Kosani uvek priča sa ponosom.

Izabranica Ace Sofronijevića je mlada, a već jako uspešna doktorka, a on je sa ponosom nedavno govorio o njoj.

- Ona je divna, normalna žena i zahvalan sam Bogu što sam sa njom. Mi smo bili na našem odmoru u Rovinju i kada smo sve videli kako jeste, čuli otkucaje srca to su bile suze radosnice i zahvaljivao sam se Bogu, ljubio sam nju i bio presrećan. Daj Bože da sve prođe kako treba, jako smo srećni, jer to maštaš i želiš i mi se mnogo volimo. To je velika nagrada naše ljubavi – priča Aleksandar Sofronijević i otkriva da im beba neće promeniti planove koje imaju što se tiče karijere i posla.

Aleksandar i Kosana postali su 7. aprila roditelji devojčice kojoj su dali ime Tara, a tom prilikom je upriličeno gala veselje za rodbinu, prijatelje i kolege u jednom poznatom prestoničkom restoranu.

Novopečeni tata je s osmehom na licu dočekivao zvanice, a među prvima su se na proslavi pojavili njegovi roditelji Milena i Radovan, ponosni baka i deka, sa kojima je pozirao okupljenim fotoreporterima.

