Ni traga od luksuza: Evo gde se nalazi firma Melininog novog muža, pogledajte kako izgleda (FOTO)

Zahvaljujući bivšoj ženi muzičke zvezde Harisa Džinovića, Melini Galić, široj javnosti poznatija po prezimenu Džinović, njen drugi suprug Džefri Arnold je postao sfera interesovanja medija u Srbiji.

Iako je do nedavno bio potpuno nepoznat regionalnoj javnosti, Arnold je zbog venčanja sa Harisovom bivšom preko noći postao jedna od intrigantnijih figura domaće tabloidne scene.

Mediji već mesecima spekulišu o njegovom poslovnom carstvu, milionskim računima, luksuznim investicijama i navodnim nekretninama širom sveta. Međutim, uprkos glamuroznoj priči koja se stvara oko njegovog imena, dostupni podaci na internetu otvaraju i brojna pitanja.

Naime, prema informacijama koje su javno dostupne putem poslovnih registara i internet pretrage, adresa na kojoj su registrovane pojedine firme povezane sa Džefrijem Arnoldom ne odaje utisak luksuza kakav se često vezuje za milionere.

Kada se lokacija ukuca na Google mape, može se videti kuća skromnog izgleda, bez naznaka ekskluzivnosti ili poslovnog kompleksa kakav bi mnogi očekivali od čoveka o kojem se govori kao o izuzetno imućnom biznismenu.

Nova saznanja

Dok izvori iz Melininog tabora tvrde da je reč o ozbiljnom preduzetniku koji posluje diskretno i daleko od očiju javnosti, naši izvori tvrde da se oko njegove finansijske moći stvara mit bez konkretnih potvrda i povoda.

Domaća javnost već je navikla da se uz poznata imena često vezuju priče o luksuzu, vilama, privatnim avionima i milionskim računima, ali slučaj Džefrija Arnolda pokazuje koliko internet i društvene mreže danas brzo stvaraju percepciju o nečijem statusu.

Sa druge strane, Melina se povodom novog emotivnog života gotovo nije javno oglašavala. Nakon razvoda od Harisa Džinovića, koji je mesecima bio jedna od glavnih tema domaće estrade, kreatorka je očigledno odlučila da bude misteriozna.

Autor: N.B.