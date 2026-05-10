Dao je više hiljada evra pre nego što me je upoznao: Milica Dabović progovorila o vezi sa Darkovim kumom Milanom, pa priznala: Bilo mi je neprijatno...

Bivša košarkašica i olimpijska šampionka, sada zvezda Onlifensa, Milica Dabović, gostujući u Magazinu In, na Pinku, progovorila je o upoznavanju sa Milanom, svojim sadašnjim partnerom!

Kako je istakla Milica Dabović, ona je Milana upoznala na Onlifensu, a sada je u Magazinu In otkrila detalje njihovog upoznavanja i ljubavi koja traje već tri godine.

- Upoznala sam ga na Onlifensu (smeh). Bio je pravi kavaljer, čovek koji me je oborio s nogu. Možda ću ja biti prva koja će se udati sa Onlifensa, bićete pozvani. Ovo je stvarno ljubav – rekla je Milica Dabović.

- Uradio je super foru, znao je da do mene neće doći preko društvenih mreža. On se pretplatio tamo i počeo je da „tipuje“. On je cela tri dana proveo da „tipuje“, ništa ne traži...I naravno da zapadne za oko neko ko od jutra do mraka „tipuje“. Nikada nijeprigovorio, bio je veliki džentlmen. Jeste, par hiljada, sigurno. Ja sam rekla: „Prestani, mene je blam, ja ti ništa nisam dala za uzvrat“. Bilo mi je neprijatno, on je rekao: „Od tebe ne želim ništa, evo ti moj broj telefona, pa ako želiš, ti se javi“ – dodala je ona.

- On je shvatio da si ti prva skromna devojka na Onlifensu, ona ima osećaj sramote, svaka druga bi samo grabila – rekao je Milan.

- Znaš kada je to bilo?! Kada sam bila kod tebe u emisiji, u onoj plavoj haljini. On se oduševio emisijom, haljinom i svim ovim što postoji. Mi smo tri godine zajedno, obilazimo Ameriku, uživamo, srećna sam. Imam i dalje Onlifens, aktivna sam i podržava me. On je odmah izašao, par dana kasnije sam mu pisala – rekla je bivša košarkašica.

- Ovo sve podseća na našu Staniju...Ona kaže na jednoj od platformi, on kaže da je platio paket od 30 dolara, jedan od 100 dolara, pa je poslao četiri hiljade za šoping – rekao je voditelj.

Raskidali, pa se mirili

Podsetimo, pre godinu dana, glavna vest u domaćim medijima bila je i raskid ovog ljubavnog para. Naime, Milica i Milan Cvetinović, koji je ujedno i kum poznatom pevaču Darku Laziću, obnovili su romansu posle raskida. Iako su u prošlosti više puta prekidali vezu, Milica je na društvenim mrežama podelila fotografiju na kojoj pozira sa Milanom u ljubavnom trenutku - grli ga i ljubi, dok on uz osmeh pozira.

Milica je jednom prilikom boravila u Americi kod njega, gde je provela praznike, a onda šokirala sve objavom na Instagramu. Tad je navela da je frapirana sa kakvim je čovekom bila.

- Pored mog sina i mojih prijatelja, nešto što me je juče oduševilo, obradovalo i nasmejalo jeste video na koji samo naletela listajući Instagram. Ljudi, verujte mi, ja sam šokirana sa kakvim sam likom bila. Ja nisam osoba koja bi bila sa takvim čovekom, u svakom smislu te reči - rekla je Milica u snimku koji je objavila.

- Posle godinu dana shvatiš da to nisu samo poroci, nego da je to neizlečiva bolest. Samo ću reci hvala! Uz prave prijatelje, uz sina, prave ljude sve je mnogo lakše! Ko razume, shvatiće. Idemo dalje. Samo se pametni šale na svoj račun - napisala je dalje ona, a malo potom je objavu obrisala.

Autor: Nikola Žugić