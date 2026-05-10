Ceca sa osmehom na licu na aerodromu: Pojavila se u bež kombinaciji, a ono što je uradila svi komentarišu

Svetlana Ceca Ražnatović sletela je danas na beogradski aerodrom nakon što je održala nastup u Cirihu.
Ceca se pojavila na aerodromu u bež kombinaciji, sa puštenom kosom, a nosila je i Šanel trobu koja je upotpunila njen stajling.
Kratko je pozdravila pripadnike sedme sile, na licu je nosila naočare, a onda se uputila ka vozilu koje ju je čekalo na izlasku.
Ceca je izašla u susret i fanovima koji su je ljubazno zamolili da se sa njima fotografiše.
Inače, Ceca Ražnatović održala je spektakularan koncert u Cirihu, a čim je zakoračila na binu, publika je pala u trans.
Njen stajling postao je glavna tema tokom nastupa.
Ceca se pojavila u atraktivnom izdanju, noseći moderne crne kožne pantalone koje su istakle figuru. Posebnu pažnju privukao je go stomak, koji je pevačica ponosno pokazala ispod kratke bele majice.
