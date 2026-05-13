Ceo svet u suzama: Umro legendaran glumac!

Preminula je legenda „Ratova zvezda“ (Star Wars), Majkl Penington, u 82. godini. Veteran pozorišta i filma, najpoznatiji po ulozi Mofa Džerdžeroda u filmu „Povratak džedaja“, preminuo piše The Telegraph. Uzrok smrti trenutno nije poznat. Peningtonove ostale filmske uloge uključuju Laerta u „Hamletu“ (1969), pored Entonija Hopkinsa, i ulogu bivšeg lidera Laburističke partije Majkla Fusat u filmu „Čelična ledi“ (The Iron Lady) iz 2011. godine, pored Meril Strip.

Takođe se pojavljivao u TV serijama „The Bill“, „Tjudorovi“ (The Tudors) i „Otac Braun“ (Father Brown), kao i u TV filmu „Povratak Šerloka Holmsa“ (The Return of Sherlock Holmes).

Njegova agentkinja Lesli Daf izjavila je za San da je on poslednje godine života proveo u Denvil Holu, domu za penzionisane glumce. Njegova bliska prijateljica i koleginica, veteranka ekrana Mirijam Margolis, potvrdila je vest o njegovoj smrti u objavi na svojim društvenim mrežama.Glumica iz serijala „Hari Poter“ emotivno je napisala: „Majkl Penington je umro.

Stari prijatelj, još iz dana na Kembridžu, veoma fin glumac, briljantan, mudar, jasan. Tužna sam preko svake mere. Blagoslovena neka je tvoja draga uspomena. Stari druže...“

Autor: Nikola Žugić