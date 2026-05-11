Danas bi Đorđe Balašević napunio 73 godine, a emotivna objava njegovog sina rasplakala je sve: Obeležava se... (FOTO)

Legendarni kantautor Đorđe Balašević danas bi proslavio svoj 73. rođendan, a njegova porodica ovaj dan obeležava svake godine.

Pevačev naslednik Aleksa Balašević objavio je fotografiju nastalu na jednom od Balaševićevih poslednjih rođendana, a na kojoj pozira sa suprugom Oljom i sa njim.

- 11. 05. se ne slavi rođendan, već se obeležava večnost - napisao je Aleksa na Instagramu uz emotikon srca.

Usledile su poruke podrške, ali najviše je bilo onih tužnih što legendarni muzičar više nije među živima.

Đorđe Balašević preminuo je 19. februara 2021. godine u bolnici u Novom Sadu. Ova vest rastužila je mnoge širom refiona, pa su se verni pevačevi fanovi okupljali u svim gradovima bivše Jugoslavije i pevači njegove pesme.

U Zagrebu su palili sveće, a postavljen je i natpis "bećarac" na ćirilici. Ipak, najviše građana okupilo se u Beogradu, a posebno u Novom Sadu, gde je on i živeo, a obožavatelji nisu mogli da sakriju svoje suze.

Sahranjen je na Gradskom groblju u Novom Sadu u krugu najbliže porodice. Mnogi obožavatelji kasnije su se uputili na njegov grob i ostavljali poruke, cveće i sveće.

Podsetimo, Aleksa je nedavno postao otac po drugi put, a sinu je dao ime Đorđe.

Olja je na Instagramu raznežila sve, podelivši prvu sliku svog unuka.

- Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a aka te već čuva u svakom otkucaju srca - napisala je ona.

