Neda Ukraden oplela po izvođačima koji pevaju tuđe pesme: Otkrila i da li se sprema TUŽBA! (VIDEO)

Pevačica Neda Ukraden bila je jedna od poznatih koja se našla na beogradskom događaju "Majsko leto".

Ona je tom prilikom razgovarala sa našim novinarima.

"Zamislite da Madona uzme pesmu Lejdi Gagi"

Otkrila je šta misli o izvođačima koji prepevavaju tuđe pesme.

- To je kao da imate jedan skup sat, sako, motor, auto, i sad ja vama kažem "Dajte to meni da ja nosim, meni se sviđa". To je intelektualna svojina. Mi smo platili, promovisali, snimali video. Uložene su godine da bi se stvorio hit. I onda neko dođe i kaže "Baš lepo, evo imam hit za sledeću ploču". Zamislite da Madona uzme pesmu Lejdi Gagi ili Džej Lo - iskrena je bila Neda.

O tužbi i odnosu sa ostalim kolegama

Otkrila je da li razmišlja da tuži kolege koji bi prepevali njenu pesmu.

- Rekla sam da neću ja da budem ta koja će da presavije tabak, ali stvari treba nazvati svojim imenom. To je tuđa intelektualna svojina. Treba rešiti autorska prava - kaže pevačica.

Kako je razgovor sa Nedom nastavio da teče o odnosima sa kolegama, pitali su je da li su joj neke od pevačica koje su pokrenule privatne biznise poklonile nešto od svojih proizvoda.- Ne. Nije bilo prilike. Nisam bila na promocijama, čitala jesam o tome. Svako neka radi oko svoje karijere. I ja imam igraonicu, svako je u nešto uložio - zaključila je pevačica.

