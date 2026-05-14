Nova presuda u slučaju smrti Metjua Perija: Otkriveni detalji o kobnoj isporuci koja je ubila glumca

Slučaj smrti čuvenog glumca Metjua Perija, zvezde serije „Prijatelji“, dobio je novi sudski epilog. Erik Fleming, licencirani savetnik za bolesti zavisnosti, osuđen je u Los Anđelesu na dve godine zatvora zbog uloge u lancu nabavke ketamina koji je doveo do tragične smrti glumca 2023. godine.

Presudu je izrekla sudija Šerilin Pis Garnet, a Fleming je pred sudom priznao da ga greške koje je napravio proganjaju.

– Ovo je zaista noćna mora iz koje ne mogu da se probudim. Proganjaju me greške koje sam napravio – rekao je Fleming na izricanju presude, vidno potresen.

Povezao ga sa ženom koju tužioci zovu „kraljica ketamina“

Fleming je, prema navodima tužilaštva, bio posrednik između Perija i Džasvin Sange, žene koju su američki tužioci nazvali „kraljicom ketamina“. Ona je prošlog meseca osuđena na 15 godina zatvora zbog svoje uloge u prodaji ketamina povezanog sa smrću glumca.

Kako je navedeno tokom postupka, Fleming je ketamin preuzimao iz njene kuće, odnosio ga u Perijev dom, a zatim ga preprodavao uz zaradu. Njegov advokat Robert Dagdejl tvrdio je pred sudom da je Fleming istražiteljima praktično „na tacni“ predao informacije o Sangi.

– Oni nisu imali pojma ko je ona pre tog dana – rekao je advokat.

Ipak, tužilaštvo je naglasilo da Fleming nije počeo da sarađuje iz plemenitih pobuda, već tek kada se našao pod pritiskom istrage.

– Gospodin Fleming nije sarađivao zato što je imao plemenit motiv, niti zato što je želeo pravdu za gospodina Perija. Želeo je da spase sebe – rekao je pomoćnik američkog tužioca Jan Janijelo.

Saradnja mu smanjila kaznu

Da nije sarađivao sa istražiteljima, Fleming bi, prema navodima iz sudnice, verovatno dobio oko četiri godine zatvora. Ipak, tužilaštvo je priznalo da je njegova saradnja ubrzala i olakšala istragu, iako je sudija ukazala da se nije sam javio u mesecima nakon Perijeve smrti.

Fleming je još u avgustu 2024. godine postao prvi optuženi u ovom slučaju koji je priznao krivicu. Priznao je krivicu za distribuciju ketamina koja je dovela do smrti, navodeći da je to bio čin očaja „usred najgoreg perioda u njegovom životu“.

Nakon ročišta je poručio da ga svakodnevno boli zbog svega što je izazvao.

– Grudi i srce me bole svakog dana zbog bola koji sam naneo ne samo njegovoj porodici, već i milionima ljudi koji ga obožavaju – rekao je Fleming ispred suda.

Šta je tačno radio Fleming?

Metju Peri je legalno primao terapiju ketaminom zbog depresije, ali je, prema dokumentima iz istrage, tražio dodatne količine van propisanog medicinskog tretmana. Preko prijatelja je došao do Fleminga, nekadašnjeg filmskog i televizijskog producenta, čiju je karijeru prethodno uništila zavisnost, a koji je kasnije postao savetnik za bolesti zavisnosti.

Fleming je tvrdio da je u to vreme prolazio kroz težak povratak zavisnosti, izazvan ličnim problemima. Ketamin je nabavljao od Sange, a zatim ga odnosio u Perijevu kuću, gde ga je prodavao njegovom ličnom asistentu Kenetu Ivamasi.

Jedna od isporuka dogodila se samo četiri dana pre Perijeve smrti. Tada je, prema navodima iz postupka, isporučeno 25 bočica ketamina za 6.000 dolara.

Perijev asistent Kenet Ivamasa ubrizgao je glumcu ketamin iz te pošiljke 28. oktobra 2023. godine, a kasnije ga je pronašao mrtvog. Obdukcija je pokazala da je glumac preminuo od akutnog dejstva ketamina, dok je utapanje navedeno kao sekundarni uzrok smrti.

Metju Peri imao je 54 godine, a svetsku slavu stekao je ulogom Čendlera Binga u kultnoj seriji „Prijatelji“. Njegova smrt potresla je javnost širom sveta, posebno jer je glumac godinama otvoreno govorio o borbi sa zavisnošću.

Istraga koja je trajala dve i po godine trebalo bi da bude završena za dve nedelje, kada se očekuje izricanje kazne njegovom nekadašnjem ličnom asistentu Kenetu Ivamasi.



Autor: N.B.