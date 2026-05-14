Šok snimak kruži mrežama: Majkl Džekson je živ?! (VIDEO)

Društvene mreže poslednjih dana bukvalno gore zbog viralnog snimka iz autobusa na kojem je usnimljen muškarac koji neverovatno podseća na Majkl Džeksona!

Na snimku, koji se munjevito proširio internetom, vidi se čovek obučen u uniformu marketa „Atacadão”, kako mirno sedi u autobusu, dok putnici oko njega u šoku gledaju u njegovom pravcu. Njegove crte lica, frizura, pa čak i izrazi, mnoge su odmah podsetili na legendarnog „Kralja popa”.

Putnici nisu mogli da sakriju iznenađenje, pa su se u jednom trenutku čuli i komentari:

- Majkle, jesi li to stvarno ti?!

Video je za veoma kratko vreme postao apsolutni hit na društvenim mrežama i skupio milione pregleda, dok su komentari nastavili da se nižu neverovatnom brzinom.

,,Kralj popa se umorio od Holivuda i otišao da radi u market!"

„Ovo je najbliže što smo došli Majklu posle svih ovih godina”,

„Pomislio sam da je stvarno on!”, samo su neki od komentara koji kruže internetom.

Ipak, dok jedni tvrde da je reč o čoveku sa neverovatnom sličnošću, drugi smatraju da je snimak možda obrađen uz pomoć veštačke inteligencije, zbog čega su mnogi počeli detaljno da analiziraju svaki kadar.

Bilo kako bilo, snimak je izazvao ogromnu pažnju širom sveta i ponovo pokrenuo priču o tome koliko je lik i delo Majkl Džeksona i dalje prisutno u pop kulturi.

Podsetimo, Majkl Džeksona, koji je važio za jednog od najvećih muzičkih umetnika svih vremena i dobio nadimak „Kralj popa”, preminuo je 25. juna 2009. godine u Los Anđelesu, u 50. godini života.

Autor: N.B.