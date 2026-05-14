Tuga u domu čuvene glumice: Oprostila se od brata emotivnim rečima

Holivudska Šeron Stoun saopštila je da je preminuo njen stariji brat Majkl Stoun, koji je izgubio bitku sa dugotrajnom bolešću u 74. godini života.

Tužnu vest podelila je na društvenim mrežama, oprostivši se od njega kratkom, ali duboko emotivnom porukom. Zvezda filmova „Niske strasti” i „Kazino” objavila je fotografiju brata i napisala:

Majk Stoun, moj najstariji brat, preminuo je nakon duge bolesti. Želimo mu mir.

Majkl Stoun bio je glumac koji je tokom karijere ostvario niz zapaženih uloga na filmu i televiziji. Prvu veću pažnju publike stekao je u filmu „End of the Night”, dok ga mnogi pamte po projektima kao što su „Brzi i mrtvi”, „Brisač”, „Malevolence”, „CSI: Majami”, kao i kratki film „Renaissance Man”. Tokom 2000. godine igrao je i u tri epizode popularne serije „The Bold and the Beautiful”, dok je njegov poslednji angažman bio u filmu „Destinos Opostos” iz 2022. godine.

Odrastao je u Midvilu u Pensilvaniji, u porodici Džoa i Doroti Stoun, kao najstarije dete. Pored njega, porodicu su činili sestra Šeron, brat Patrik i sestra Keli.

Iako nije bio toliko medijski eksponiran kao njegova slavna sestra, Majkl je povremeno prisustvovao važnim holivudskim događajima. Sa Šeron Stoun je 1994. godine prisustvovao dodeli Oskara i zabavi magazina „Veniti fer”, u periodu kada je promovisan film „Brzi i mrtvi”, u kojem su zajedno igrali. Kasnije se pojavljivao i na brojnim humanitarnim i modnim događajima, uključujući kampanju modne kuće Guči za Unicef 2007. godine.

Smrt Majkla Stouna predstavlja veliki gubitak za porodicu, a brojni fanovi širom sveta uputili su izraze saučešća i podrške slavnoj glumici u ovim teškim trenucima.

Autor: N.B.