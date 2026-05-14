OBORIO REKORD! Jakov Jozinović dobio specijalno priznanje povodom 10 održanih koncerata u Sava Centru, najavio ARENU u suzama i pao na kolena! (FOTO+VIDEO)

Večeras je Jakov Jozinović potpuno osvojio Sava Centar, koji je ispunjen do poslednjeg mesta. Povodom 10 koncerata u nizu u SC Jakov je dobio i specijalno priznanje!

Naime, ovo je za sad poslednji koncert mlade zvezde u Plavoj dvorani.Odveć je poznato da kada Jakov nastupa, uvek se traži karta više. Tako se hiljade ljudi okupilo kako bi prisustvovalo koncertu o kojem će se dugo pričati, a atmosfera u sali od samog početka bila je na vrhuncu.

Uz ovacije publike, svetlosne efekte i konfete koje su dodatno podigle energiju, Jakov je napravio pravi spektakl na sceni. Publika je pevala svaku pesmu zajedno sa njim, dok su emocije i aplauzi odzvanjali čitavom salom.Večerašnji koncert još jednom je pokazao koliko veliku podršku i ljubav publike ima Jakov Jozinović, jer je Sava Centar bio premali da primi sve koji su želeli da budu deo ove večeri. Jakov je na kraju koncerta završio u suzama, najavio koncert u Areni i pao na kolena.

Jakov o uspehu

Podsetimo, pevač je nedavno za medije govorio o svojim postignućima.

- Ja sam na mamu, ona je teški emotivac. Meni je pokretač u svemu kao i za svaku pesmu emocija. To je neka moja karakteristika. Muzika sama po sebi u meni probudi da osećam nešto lepo. To ne objašnjavam sebi. Kada pevam neke balade, nekada me prolaze trnci, ja ih pustim, neka - govorio je Jakov za Blic i dodao:

- Glas mi je čudno postavljen jer nisam učio pevanje, već tako je kako je od kad sam se rodio.

Autor: Pink.rs