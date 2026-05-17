Nalepnica na autu kralja Čarlsa otkriva kakav je čovek zapravo: Bivši zaposleni progovorili o britanskom monarhu

Britanska kraljevska porodica poseduje jednu od najzanimljivijih automobilskih kolekcija na svetu, ali među luksuznim vozilima posebno se izdvajaju ona koja otkrivaju lični ukus i navike kralja Čarlsa.

Bivši kraljevski batler Grant Harold, koji je godinama radio za kraljevsku porodicu, govorio je o automobilima koje je monarh tokom života vozio, kao i o neobičnim detaljima koji prate pojedine modele iz kraljevske garaže.Kako je ispričao, kralj Čarls je veliki ljubitelj britanskih automobila, pa se u njegovoj kolekciji nalaze modeli poput Land Rovera, Lotusa, Jaguara i drugih luksuznih vozila domaćih proizvođača. Ipak, jedan automobil zauzima posebno mesto.Reč je o legendarnom Aston Martinu DB6 MkII Volante, koji je Čarls dobio za 21. rođendan od kraljice Elizabete Druge i princa Filipa.

Aston Martin koji koristi gorivo od vina i sira

Ovaj automobil nije poznat samo po svojoj vrednosti i istoriji, već i po veoma neobičnoj ekološkoj modifikaciji. Godine 2008. prilagođen je tako da umesto klasičnog goriva koristi biogorivo napravljeno od ostataka vina i sira.Harold je ispričao da je ta odluka izazvala veliko iznenađenje među osobljem, ali i u samoj porodici.

„Kada smo saznali da automobil koristi gorivo od vina i sira, svi smo bili šokirani. Često smo se šalili na račun toga u prostoriji za osoblje. Čak je i princ Vilijam umeo da se našali sa svojim ocem, naravno dobronamerno, jer je to zaista neobična stvar”, rekao je Harold za kompaniju Select Car Leasing.

Ipak, iza neobične odluke stajala je dugogodišnja Čarlsova posvećenost zaštiti prirode. Bivši batler kaže da je kralj o ekologiji razmišljao mnogo pre nego što je ta tema postala globalno važna.

„On je oduvek bio veoma svestan problema životne sredine i stalno je tražio načine da doprinese njenoj zaštiti. To mu je zaista veoma važno”, objasnio je.

Automobil koji kralj retko kome daje da vozi

Prema Haroldovim rečima, kralj Čarls je posebno vezan za svoj Aston Martin i veoma retko dozvoljava drugima da sednu za volan. Jedan od retkih izuzetaka bio je princ Vilijam, koji je taj automobil vozio na svom venčanju sa Kejt Midlton.Bivši batler se prisetio i jedne situacije kada je kraljevski kuvar morao da vrati automobil sa aerodroma. Taj zadatak, kako kaže, izazvao je pravu nervozu među osobljem, jer je Čarls unapred dao precizna uputstva o tome kako vozilo sme da se koristi i kako se prema njemu mora postupati.

U kraljevskoj garaži postoji još detalja koji pokazuju Čarlsovu naklonost prema prirodi. Harold je otkrio da se na zadnjem delu jednog kraljevog Jaguara nalazi nalepnica sa porukom „Save the Red Squirrel”, odnosno „Spasite crvenu vevericu”.Taj detalj, kako smatra, dobro pokazuje koliko su teme zaštite životinja i životne sredine dugo prisutne u Čarlsovom životu.

Kralj nema obavezu da ima dozvolu, ali je ipak poseduje

Zanimljivo je i to da kralj Čarls formalno nema zakonsku obavezu da poseduje vozačku dozvolu. Ipak, on je ima, iako se vozačke dozvole u Ujedinjenom Kraljevstvu izdaju u ime njegove vlade.Uprkos tome, poznato je da monarh voli da vozi i da pojedine automobile iz svoje kolekcije doživljava mnogo ličnije od običnog prevoznog sredstva.

Kraljevska flota bi mogla da dobije novi luksuzni automobil

Detalji o kraljevskoj kolekciji pojavili su se nakon navoda da bi flota mogla da bude proširena novim luksuznim vozilom. U pitanju je Lotus Eletre, električni SUV čija cena prelazi 100.000 funti.Ovaj anglo-kineski model može da ubrza od 0 do 100 kilometara na sat za manje od tri sekunde, razvija brzinu veću od 257 kilometara na čas, ima domet od oko 450 kilometara i više od 900 konjskih snaga.

Pored toga, ranije je objavljeno i da bi dva Bentlija iz kraljevske kolekcije trebalo da budu prilagođena za korišćenje biogoriva, kako bi se smanjio ugljenični otisak kraljevske porodice.Ako je suditi po automobilima koje bira i načinu na koji ih prilagođava, kralj Čarls luksuz ne posmatra samo kao pitanje prestiža. U njegovom slučaju, čak i garaža nosi poruku o tradiciji, britanskoj proizvodnji i dugogodišnjoj opsesiji ekologijom.

Autor: M.K.