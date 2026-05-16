Pink.rs saznaje: Sloba Vasić izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu!

Kako Pink.rs saznaje pevač Sloba Vasić juče je izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Naime, pevač je zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola uklonjen sa leta za Cirih gde je trebalo sinoć da ima nastup.

Takođe, zbog pevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju reagovao je kapetan aviona i naredio da pevač bude izbačen zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola.

Obezbeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade. Uskoro opširnije.

Podsećanja radi, vlasik mnogih hitova kao što su "Anonimna" već je imao skandale u javnosti i slične ispade, a jednom prilikom bio je i uhapšen zbog navodnog nasilja prema devojci.

