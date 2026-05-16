Saznajemo: Sloba Vasić se nalazi u Urgentnom centru, uskoro će biti prebačen na VMA! Nakon incidenta na aerodromu pevač potražio lekarsku pomoć!

Evo šta se dešava sa pevačem nakon što je napravio haos u avionu!

Nakon što je Pink.rs došao do saznanja da je pevač Sloba Vasić juče je izbače iz aviona pred let za Cirih zbog neartikulisanog ponašanja u vidno alkoholisanom stanju.

Naš portal došao je do najnovijih informacija, a to je da se pevač trenutno nalazi u Urgentnom centru jer mu je loše, ali se i spominje da će uskoro biti prebačen na VMA. Nakon haosa koji se desio Sloba je odlučio da potraži lekarsku pomoć, koja mu je ukazana.

Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa Slobom, ali se on nije javljao na naše pozive.

Inače, kako je Pink.rs prvi došao do informacija juče je pred poletanje za Cirih, gde je Vasić trebalo da ima nastup, morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade.

