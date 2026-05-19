Direktor javnog servisa Moldavije podneo ostavku zbog glasanja žirija na Evroviziji

Generalni direktor Javnog servisa Moldavije (TRM) Vlad Curkanu podneo je ostavku nakon kontroverznog glasanja moldavskog žirija na Evroviziji 2026, koja je održana u Beču.

Odluka je usledila nakon oštrih kritika javnosti i medija zbog toga što je moldavski žiri dodelio tri poena Rumuniji, dok je Ukrajina ostala bez ijednog boda u finalu takmičenja.

Curkanu je u obraćanju javnosti istakao da preuzima punu odgovornost za situaciju, naglasivši da glasanje mora biti shvaćeno kao ozbiljna obaveza.

- Glasanje je naša odgovornost, a pre svega moja, kao rukovodioca instutucije. Izbegavao sam da dajem uputstva žiriju, a ono što se dogodilo je neobično, iz našeg ugla gledanja. Žiri nije uzeo u obzir osetljivost situacije između Moldavije i dva naša suseda - izjavio je Curkanu na konferenciji za štampu.

- Naš stav prema Ukrajini nije nula bodova, a naš osećaj prema Rumuniji ne može biti ništa drugo do ljubav - istakao je Vlad nakon kritika na račun glasanja.

On je izjavio da kroz svoju ostavku želi da pošalje "jasan signal", a to je da "bratstvo koje Moldavija ima sa Rumunijom i zahvalnost i poštovanje prema Ukrajini za njenu svakodnevnu žrtvu ostaju nepromenjeni".

Podsetimo, pobedu na ovogodišnjem takmičenju odnela je Bugarska, koju je predstavljala Dara sa pesmom “Bangaranga”, što predstavlja prvi trijumf te zemlje na Evroviziji.

Autor: D.T.