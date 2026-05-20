SLOBA VASIĆ IMA PRIVATAN BIZNIS: Pevač trenutno boravi u psihijatrijskoj ustanovi, a malo ko zna da godinama zarađuje od ovog posla

Pevač Sloba Vasić pre nekoliko dana hospitalizovan je u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" u Beogradu nakon što je u alkoholisanom stanju udaljen sa leta. Ova vest je mnoge iznenadila, pogotovo one koji Slobu pamte još iz Zvezda Granda gde se proslavio, nakon čega se povukao iz javnosti i pokrenuo privatan biznis.

Sloba Vasić u Beogradu drži autoperionicu od čega ima prihoda pored pevanja kojim se i dalje bavi.

Jelena pokušava da se vrati normalnom životu

Podsetimo, nakon skandala, paparaci su je uhvatili u ponedeljak, 18. maja, dva dana nakon pevačeve hospitalizacije, ispred njihove privatne klinike u Beogradu. Bila je vidno fokusirana na svoje dužnosti – razgovarala je telefonom ispred objekta, uređivala prostor oko ulaza i samostalno pripremala kliniku za zatvaranje. Njena posvećenost pokazuje da, i pored porodične drame, ne dozvoljava da poslovanje trpi.

Zbog čega je hospitalizovan Sloba Vasić

Pre nekoliko dana, podsetimo, pevač je napravio haos u alkoholisanom stanju u avionu pre poletanja za Cirih. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma. Vasić je prvo završio na VMA, a potom je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" gde je i zadržan. Inače, o svojim psihičkim problemima, pevač je ranije govorio za medije.

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba, koji je objasnio i kako se izborio sa zavisnošću:

- Dobio sam lek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lek, da bih na posle povećavao doze.

Autor: M.K.