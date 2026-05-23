OSVANUO SNIMAK NA KOJEM SE JASNO VIDI KAKO JE ĐANI UJEDEN NA NASTUPU: Pevač napravio bolnu grimasu, pa se prekrstio! (VIDEO)

Snimak trenutka u kom pevača Radišu Trajkovića Đanija ujeda gost na svadbi osvanuo je na društvenim mrežama.

Đani je pre nekoliko dana morao je da se javi lekaru, jer ga je ujeo gost na svadbi na kojoj je zabavljao svatove, a o ovoj nesvakidašnjoj situaciji danima bruji javnost.Na društvenim mrežama sada se pojavio i snimak incidenta, a na njemu se jasno vidi da pevač ne može da veruje šta ga je snašlo.

U momentiu kada ga je veseli gost ujeo Đani je napravio bolnu grimasu, pa se čak i prekrstio začuđen onim što ga je snašlo. On je, međutim, nastavio da peva držeći gomilu novčanica u rukama, a kasnije je snimljen kako prepričava šta se dogodilo.

Morao da primi tetanus

Podsetimo, Đaniju je gost zakačio mladež zbog čega je morao da se javi lekaru gde je primio dva tetanusa, a nedavno je otkrio kako je doživeo ovu situaciju.

- Svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovek. Dva tetanusa sam primio - rekao je folker i otkrio da je sve počelo iz šale i da je gostu nakon svega bilo krivo:

- Nismo se čuli, šta ja ga znam ceo život iz Pariza, to su ovi moji Romi, njemu je bilo krivo. Nije želeo da do toga dođe, nije namerno.

Autor: M.K.