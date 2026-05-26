Bila sam odbačena i maltretirana, a sada hoće da se druže sa mnom: Zorana Mićanović otvorila dušu o vršnjačkom nasilju koje je trpela, pa priznala: Da sam bila malo labilnija...

Zorana Mićanović nedavno je za medije otkrila da je pretprela vršnjačko nasilje, a sada je gostujući u Amidži šouu otkrila kako je to izgledalo.

U okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj", Stanojka Mitrović Ćana i Zorana Mićanović, naše pevačice, odgovarale su na pitanja voditelja, pa je tako Zorana otkrila zbog čega je trpela kao dete, vršnjačko nasilje.

- Zašto si odbila da živiš pod istim krovom sa snajkom? - glasilo je pitanje.

- Nisam odbila, nemam još snajku, ali smatram da svako treba da ima svoj prostor, zašto bih išla na prstima ili neko drugi?! - rekla je Ćana.

- Izjavila si da si trpela nasilje u školi, zbog čega je to tako - glasilo je pitanje.

- Radilo se o tome da deca nisu htela da me prihvate i da sam trpela nasilje u školi. Ja sam se uvek odvajala od druge dece, imala sam taj stav da nisam nikada pripadala grupicama maminih i tatinih sinova, nisam bila neko ko će da maltretira druge, ja sam bila normalno dete sa sela. Kada sam došla u gradsku školu bila sam odbačena i maltretirana, sada kada je prošlo vreme, ta deca mi se izvinjavaju i hoće da se druže sa mnom, ali tu nema mesta opraštanju. Da sam bila malo labilnija psihički, moglo je tu svašta da se desi. Svedoci smo da je mnogo dece zbog toga izvršilo samoubistvo, ali prosto eto, danas roditelji daju deci telefon i prave od njih debile - rekla je Zorana.

Autor: Nikola Žugić