Pronašen muž poznate starlete: Desio se šok obrt, ovo je bilo gore od otmice!

Izvor: telegraf, Foto: Pink.rs

Suprug poznate britanske starlete Kejti Prajs, biznismen Li Endrus, konačno je pronađen živ, ali u zloglasnom zatvoru Al Avir u Dubaiju.

Njegov nestanak 17. maja, u blizini granice kod Hate, izazvao je pravu dramu, naročito nakon što mu se u 22.03 iznenada ugasila lokacija na telefonu.

Strahovi su dodatno pojačani kada ju je Li neposredno pre nestanka kontaktirao putem video-poziva. Nalazio se u zadnjem delu kombija, sa vezanim rukama i kapuljačom preko glave, panično vičući da „ljudi dolaze po njega“.

Sve je ukazivalo na otmicu, ali istina je bila daleko komplikovanija.

Priča dobija neočekivani obrt kada Kejti prima poziv iz zatvora u Dubaiju. Tamošnja policija je uhapsila Lija pod sumnjom da je špijun.

U kratkom, jedva minut dugom razgovoru, saznala je samo osnovne informacije.

- Li je pronađen živ. Ne znam sve detalje. Znam samo da su mislili da je špijun i da su ga ispitivali. Bila sam presrećna jer nisam znala gde je nestao -rekla je Kejti u obraćanju na Instagramu.

Tokom potrage javnost je dodatno zbunilo to što se njegov telefon iznenada ponovo uključio, a sa njegovog profila zapraćena je nepoznata žena.

- On nije koristio telefon. Inspektori su mu preturali po stvarima i koristili njegov uređaj. To nije bio Li - objasnila je.

Autor: A. Nikolić

