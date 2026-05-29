Naterala ga na vazektomiju, pa dala šut-kartu! Ovo skoro niko nije znao o Kloi Kardašijan!

S njim je dobila ćerku Tru, a potom i sina Tejtuma

Nekadašnji izabranik Kloi Kardašijan, Tristan Tompson, pored dece koju je s njom dobio ima još dva naslednika s druge, dve žene. Tokom gostovanja u Kloinom podkastu (Khloé in Wonder Land), međutim, iz njihovog razgovora javnost je saznala kako je ona "uspela da ga nagovori na ode na vazektomiju", te da će - ukoliko još koji put bude poželeo potomstvo - tu želju ostvariti zahvaljujući embrionima koji "sada pripadaju samo Kardašijanovoj".

"Lopta" je, tako, isključivo u njenim rukama.

Sve se odvilo pošto ga je Kloi otvoreno pitala da li planira još dece.

- Mislim da sam potpisao za dva embriona; ako budem imao još dece, to će biti s tobom. Već imam dovoljno majki svoje dece, ne treba mi više... - prokomentarisao je Tompson.

- Ti si ih već prepisao meni, tako da ih ja sada legalno posedujem - rekla je u jednom trenutku Kardašijanova.

- Pomogla sam ti da doneseš tu odluku. Imao si mali ultimatum od mene - kroz osmeh je kazala Kloi, otkrivajući tako da je ona odigrala ključnu ulogu kad je zahvat na koji je on otišao u pitanju.

- Šta, kastracija? - našalio je sportista, s kojim je Kloi bila u izuzetno turbulentnoj vezi.

- ...Ne, neću opet na taj sto - prokomentarisao je kasnije on, odajući utisak nekog ko više i "ne planira proširenje svoje porodice".

Autor: A. Nikolić