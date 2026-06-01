Dua Lipa se nije udala u venčanici: Nakon tajnog venčanja u Londonu sledi spektakl, otkriveni svi detalji (FOTO)

Pevačica Dua Lipa je sada pronašla svoju sreću do kraja života, nakon što je stupila u brak sa Kalumom Ternerom u Londonu. Nakon građanskog venčanja sledi trodnevno slavlje u Italiji.

Oni navodno lete za Siciliju u Italiji na višednevnu veliku proslavu. Očekuje se da će se ova raskošna proslava održati u Bageriji i Palermu, a biće domaćinski upriličena širom istorijskih imanja kao što su Vila Valguarnera i Vila Igiea.

Prijatelji iz sveta šoubiznisa, uključujući pevačice Čarli (Charli XCX) i Tove Lo, nalaze se na listi gostiju. Čak se šuška i da bi ser Elton Džon, sa kojim je Dua sarađivala 2021. godine na pesmi Cold Heart, mogao da nastupi, piše The Sun.

Inspirisana svojom prijateljicom Čarli, insajderi kažu da će ceremonija biti masivna, luksuzna manifestacija.

„Iznajmili su više ogromnih lokacija za ovu ekstravaganciju koja se sastoji od nekoliko događaja“, rekao je izvor. Veruje se da je modni dizajner Simon Port Žakmus, čovek koji stoji iza brenda Žakmus, kreirao bar jednu od haljina koje će Dua (30) nositi tokom svog svadbenog slavlja.

Kalum (36), zaprosio pevačicu u decembru 2024. godine nakon samo godinu dana zabavljanja, a ona je tu vest potvrdila u intervjuu za britanski Vog (Vogue) prošlog juna.

Dua, koja je u decembru završila svoju turneju Radical Optimism od 81 koncerta, koja je inkasirala 100 miliona funti, rekla je tada: „Želim da završim svoju turneju – Kalum snima, tako da samo uživamo u ovom periodu. Nikada nisam bila neko ko je zaista razmišljao o venčanju, ili sanjao o tome kakva bih mlada bila. Odjednom sam u fazonu: ’O, šta bih mogla da obučem?’. Ova odluka da ostarimo zajedno, da vidimo život pred sobom i samo budemo najbolji prijatelji zauvek – to je zaista poseban osećaj.“

Pevačica je takođe otkrila da je Kalum dao da se njen verenički prsten izradi specijalno za nju, nakon što je o tome razgovarao sa njenom sestrom Rinom, za koju se očekuje da će biti deveruša zajedno sa njenim najboljim prijateljicama.„Veoma je uzbudljivo“, rekla je Dua.

„Opsednuta sam njime. Tako je u mom stilu. Lepo je znati da te osoba sa kojom ćeš provesti ostatak života veoma dobro poznaje.“

Dua i Kalum navodno su se zaljubili u Palermu

Priče o mogućem venčanju dodatno su podgrejane nakon što su Dua i Kalum prošlog leta boravili u Palermu.

Pevačica je tada na društvenim mrežama objavljivala fotografije na kojima uživaju u sicilijanskoj atmosferi — jedu kanole, igraju karte ispred lokalnih kafića i šetaju romantičnim kamenim ulicama grada.

Menadžer jednog lokalnog bara u kojem su boravili izjavio je da su delovali veoma zaljubljeno i opušteno.

"Dua je pila Kampari sodu, Kalum Old Fashioned koktel, a zajedno su grickali masline i igrali karte. Delovali su kao sasvim normalan par", rekao je za strane medije.

Autor: Nikola Žugić