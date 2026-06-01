Umrla je pre 2 sata, sin je loše: Halidova žena dugo bolovala, prijatelj otkrio detalje: Mesec dana je...

Supruga legendarnog pevača Halida Bešlića,Sejda Bešlić, preminula je nakon duže bolesti. Nakon što je u javnost dospela tužna vest, oglasio se menadžer pokojnog pevača, koji je veliki prijatelj porodice Bešlić.

Kako je rekao, Sejda je dugo bolovala, a danas, 1. juna, izgubila je najtežu bitku. Poslednjih mesec dana bila je u bolnici.

- Sejda je malopre umrla. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova - rekao je on i dodao da je sin Dino to teško podneo.

- Dino je loše. Kod kuće je, uz njega su prijatelji - dodao je menadžer.

Podsetimo, Sejda Bešlić je godinama bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život.

Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.

Autor: Nikola Žugić