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Prinova u porodici Rade Manojlović! Stigao SIN i dobio ime moćnog značenja!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponosni roditelji izabrali staro ime za dečaka.

Pevač Nenad Manojlović, brat pevačice Rade Manojlović, dobio je treće dete - sina.

Manojlović je ovim povodom organizovao proslavu rođenja, na kojoj je prisustvovala i Rada, ali i njena koleginica Stanojka Mitrović Ćana.

Foto: Instagram.com/nenad.manojlovic.official

Dečak je dobio ime Danilo. Ovo je veoma staro ime i vezuje se za biblijskog proroka Danila koji je živeo u 6. veku pre nove ere. Ime je starohebrejskog porekla (izvedeno od imena Daniyyel). Njegovo izvorno značenje je „Bog je moj sudija”.

Autor: R.L.

#Nenad Manojlović

#Radmila Rada Manojlović

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