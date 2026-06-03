Prinova u porodici Rade Manojlović! Stigao SIN i dobio ime moćnog značenja!

Ponosni roditelji izabrali staro ime za dečaka.

Pevač Nenad Manojlović, brat pevačice Rade Manojlović, dobio je treće dete - sina.

Manojlović je ovim povodom organizovao proslavu rođenja, na kojoj je prisustvovala i Rada, ali i njena koleginica Stanojka Mitrović Ćana.

Dečak je dobio ime Danilo. Ovo je veoma staro ime i vezuje se za biblijskog proroka Danila koji je živeo u 6. veku pre nove ere. Ime je starohebrejskog porekla (izvedeno od imena Daniyyel). Njegovo izvorno značenje je „Bog je moj sudija”.

Autor: R.L.