Bojana i Mirko Šijan uživaju na luks destinaciji: Ne izlaze iz skupocenih restorana, raskoš na sve strane (FOTO)

Mirko Šijan, sin naše pevačice Goce Božinovske, otišao je na putovanje na Kapri sa svojom suprugom Bojanom i njenom sestrom Natašom Rodić.

Dok su isprobavali hranu u luksuznim restoranima, uživali su maksimalno, a mnogi su zapazili i komentarisali kadar na kom Bojana sedi Mirku u krilu.

Ona je ponela belu haljinu, a svojim pratiocima se pohvalila nestvarnim pogledom sa balkona na more.

Inače, Mirko Šijan i Bojana Šijan žive sa Gocom Božinovskom u Surčinu na velelepnom imanju.

Porodični dom pevačice dobro je poznat javnosti, a ova nekretnina važi za jednu od najelitnijih.

Vila u Surčinu je ograđena visokom crnom kapijom ispred koje se nalaze i kamere za nadzor. Nakon što su se venčali Mirko i Bojana, on je renovirao kuću, a svojevremeno je pokazao i jedan delić njihovog doma.

U dnevnom boravku, iz kog se izlazi direktno na terasu, sve odiše luksuzom, a luster ima na stotine kristala. Inače, Goca Božinovska u ovu kuću uselila kada se udala za Zorana Šijana. Jednom prilikom pevačica je našalila da se nikada neće iseliti iz svog doma, osim ukoliko je snajka ne izbaci.

Božinovska ne krije radost sto sin sa porodicom živi sa njom.

Autor: D. T.