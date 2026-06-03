Pogledajte kako Anja Mit izgleda posle porođaja: Glumica i košarkaš se poskidali na plaži, njemu telo PUCA OD MIŠIĆA

Glumica Anja Mit odmara na moru sa svojim partnerom košarkašem Vladimirom Petrovićem sa kojim je nedavno dobila sina. Njih dvoje su zaljubljeno pozirali, a sa njima je na putovanju i naslednik.

Naime, Anja Mit i njen partner Vladimir Petrović pokazali su izvajana tela na plaži. Glumica je nakon porođaja pokazala zgodnu figuru u kupaćem - zategnute noge i stomak. I njen suprug, inačem bivši sportista je pokazao mišićavo telo.

- Volim ovo troje ljudi, napisala je, a mnogi su u čudu zbog isklesanih mišića na stomaku.

Takođe, Anja Mit je objavila i fotografije sa sinom kog drži u naručju dok hodaju plažom. Glumica je u elegantnoj dugoj haljini pozirala sa naslednikom pored mora, a ubrzo zatim slikala i njegovo stopalo.

- Radosti moja obožavana, napisala je Anja koja je nedavno govorila o sinu. Vladimir je u šali predložio ime Beograd, što je Anja odmah odbila.

Vladimir je kao tata predivan

"Filip je dobio ime po Vladimirovom tati, i meni je to mnogo lepo kada ime ima jaku simboliku i značenje, a pritom je i prelepo. Oduvek sam govorila da će, ukoliko bude devojčica, da se zove Danica po mojoj baki," otkrila je Anja u dodala da njen partner iz prethodnog braka ima dve ćerke.

"Vladimir je kao tata predivan. To sam videla još kada sam ga upoznala, jer on već ima dve ćerke iz prvog braka. Divno ga je videti i sa velikom decom i sa malom bebom. Kao da sve počinje iz početka," rekla je glumica u potkastu "Sportkast", dodajući da joj Vladimir mnogo pomaže u svakodnevnim obavezama.

Autor: D.T.