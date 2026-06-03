AKTUELNO

Domaći

Pogledajte kako Anja Mit izgleda posle porođaja: Glumica i košarkaš se poskidali na plaži, njemu telo PUCA OD MIŠIĆA

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Anja Mit odmara na moru sa svojim partnerom košarkašem Vladimirom Petrovićem sa kojim je nedavno dobila sina. Njih dvoje su zaljubljeno pozirali, a sa njima je na putovanju i naslednik.

Naime, Anja Mit i njen partner Vladimir Petrović pokazali su izvajana tela na plaži. Glumica je nakon porođaja pokazala zgodnu figuru u kupaćem - zategnute noge i stomak. I njen suprug, inačem bivši sportista je pokazao mišićavo telo.

Foto: Instagram.com

- Volim ovo troje ljudi, napisala je, a mnogi su u čudu zbog isklesanih mišića na stomaku.

Foto: Instagram.com

Takođe, Anja Mit je objavila i fotografije sa sinom kog drži u naručju dok hodaju plažom. Glumica je u elegantnoj dugoj haljini pozirala sa naslednikom pored mora, a ubrzo zatim slikala i njegovo stopalo.

- Radosti moja obožavana, napisala je Anja koja je nedavno govorila o sinu. Vladimir je u šali predložio ime Beograd, što je Anja odmah odbila.

Vladimir je kao tata predivan

"Filip je dobio ime po Vladimirovom tati, i meni je to mnogo lepo kada ime ima jaku simboliku i značenje, a pritom je i prelepo. Oduvek sam govorila da će, ukoliko bude devojčica, da se zove Danica po mojoj baki," otkrila je Anja u dodala da njen partner iz prethodnog braka ima dve ćerke.

Foto: Instagram.com

"Vladimir je kao tata predivan. To sam videla još kada sam ga upoznala, jer on već ima dve ćerke iz prvog braka. Divno ga je videti i sa velikom decom i sa malom bebom. Kao da sve počinje iz početka," rekla je glumica u potkastu "Sportkast", dodajući da joj Vladimir mnogo pomaže u svakodnevnim obavezama.

Autor: D.T.

#Anja Mit

#Vladimir Petrović

POVEZANE VESTI

Domaći

Kažu posle carskog reza nema trbušnjaka: Anja Mit pet meseci nakon porođaja GRMI u teretani (FOTO)

Domaći

ZIMSKA IDILA! Anja Mit sa suprugom i bebom prošetala centrom Beograda, glumica pokazala kako uživa sa porodicom (FOTO)

Domaći

Anja Mit pokazala šta je spremila mužu za Novu godinu od hrane: Na stolu domaća supa i ruska salata (FOTO)

Domaći

Evo kako Anja Mit izgleda u poodmakloj TRUDNOĆI: Glumica grli stomak i blista od sreće (FOTO)

Domaći

NAŠA PRVA ŠETNJA! Anja Mit objavila sliku sa sinom Filipom: Glumica blista i puca od ponosa - ovo su NEPROCENJIVI MOMENTI (FOTO)

Domaći

Trudna Anja Mit besna kao ris, svi se pitaju kome je posvetila OVE REČI: Pijete li svoju kafu ili vas zanima kakva je tuđa?!