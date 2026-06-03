NE BIH GA IZBRISAO NIKAD IZ ŽIVOTA, ALI... Uroš Živković priznao za Pink.rs u kakvom je odnosu sa Gačićem nakon razlaza s Gogom, pa otkrio koliko ga je sin promenio (FOTO+VIDEO)

Popularni folk pevač Uroš Živković danas je upriličio veliko gala slavlje povodom prvog rođendana sina Lazara, kog je dobio u braku sa suprugom Jovanom.

Živkovići su za ovaj poseban dan odabrali jedan elitni beogradski restoran, gde će se sjatiti njihova familija, brojni prijatelji, ali i pripadnici domaće estradne scene, budući da Uroš važi za miljenika među kolegama.

Ponosni tata je za ovu priliku odabrao plavo odelo i sivu majicu, a na lokaciju je došao sam - očekuje se da će mu se uskoro pridružiti supruga i sin, slavljenik. Kako Uroš ističe, prva godina sa naslednikom mu je proletela.

- Tornado jedan brzi, imamo neku dekoraciju sa slikama kad je imao mesec dana pa do današnjeg dana, neverovatno koliko se promenio... Pridržava se, nije se pustio još sam. Prvo je rekao i mama i baba i deda, a tata još nije. Jovana se super snašla, preponosan sam na nju. Laki je super dete - započeo je Uroš i dodao:

- Ja sam uvek tu da se nađem. Sada mi je to i zadovoljstvo. Trudim se da u svemu učestvujem. Sin me naučio da ništa nije važno u životu osim njegovog zdravlja. Otkad sam dobio dete, legao sam u smislu da ne jurcam. Naučio me da postoje neke bitne stvari u životu kao što su deca i porodica. Nismo imali pehove neke, svaki dan sa njim je čisto uživanje. Videćemo šta nas u budućnosti čeka, za sada je sve čisto jedno uživanje i čista ljubav. Neka bude zdravo samo, sve je do Boga, samo neka je zdravo... Videlo se odmalena da će biti gurman i da voli da krka. Za sada ga muzika zanima, lupka već pomalo... - poručio je pevač i dodao:

- Ja sam van kamera normalna čovek, krećem se najnormalnije... Ovo je veselje za malo uži krug ljudi... Neće biti kao svadba. Ovo je sada malo bliži i uži krug ljudi. Zvali smo oko 250 ljudi - kaže Uroš i dodaje:

- Nisam se čuo sa Gačićem, oboje su pozvani, dogovoriće se ko će da dođe i kako. Ne bih izbrisao u životu nikad, čestitam i njemu, koliko god da je krenuo drugim putem deca su deca - kaže Živković i dodaje:

- Pripremio sam novac za bakšiš. Gledam da uzvratim svakome ko mene ispoštuje na najbolji način - rekao je pevač.

Autor: M.K.