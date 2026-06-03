OSTAĆU SAMA SA MAČKOM, KAO LEPA LUKIĆ! Dragica Zlatić u velikom problemu: Traži mi 10.000 EVRA, osećam se kao kriminalac! Pevačica progovorila i o drami sa koleginicom (FOTO+VIDEO)

Pevačica Dragica Zlatić došla je danas na veselje kolege Uroša Živkovića povodom rođendana njegovog sina Lazara, a tom prilikom je pred pripadnicima sedme sile progovorila o suđenju sa koleginicom i muškarcima.

Navodi da bi se odrekla karijere zarad ljubavi, te da joj ne bi bio problem da živi na selu.

- Ja dosta stvari šijem, dizajniram sama odeću za sebe. Imam i Kineza i firmiranih stvari. Nije bitno koliko nešto košta, već kako se uklopi. Aleksandri Mladenović bih dizajnirala nešto, recimo. Nada Topčagić hoće nešto da joj napravim! Ceo ovaj mesec je haotičan, neka, samo nek je na radost! Ja radim samo da nosim koverte... (smeh) Da se ne foliramo, ostane nama dosta toga - rekla je Dragica pred našim kamerama.

- Imam jednu sobu za garderobu, ima 3.000 komada stvari sigurno, a pritom ja stalno poklanjam stvari! Ja bih da se udam. U današnje vreme to malo teže ide. Ispašću paćenica sad, stalno pričam da bih se udala. Niko mi ne prilazi. Drugarice su mi rekle da mi je neko nešto navračao, ali ja verujem u boga, ako je suđeno, suđeno je, ostaću sama sa mačkom ako nije suđeno, kao Lepa Lukić - istakla je potom.

"Sramota me je pred sudijom"

- Da li bih Bilji Marković nešto sašila? Taman bih, imamo u junu sad suđenje, taman! Može neko odelce, što da ne... Totalno je ispala zbrka bez zbrke, iz gluposti smo došli do toga da se sudimo. Prvi put sam u životu na sudu, ne prija mi to toliko. Upleteni su njeni roditelji, kao da sam ih ja spominjala, to nikad ne bih uradila. Da li ću izgubiti tužbu iskreno ne znam. Šta god sudija odluči, neka uradi. Sve je to bilo prenapumpano. Tužila me je za 10.000 evra, ja mislim, ne znam čime sam je toliko uvredila, osećam se kao kriminalac, sramota me pred sudijom, sudi kriminalne radnje, pa dođemo mi i bude: "Ona je rekla da sam ćurka", pa sa druge strane: "Nisam rekla da je ćurka", stvarno. Osećam se kao u vrtiću - navela je Dragica za "Blic".

- Odrekla bih se karijere zarad ljubavi, života na selu, vrlo verovatno... Morala bih nekako drugačije na tom selu da zarađujem, samo da imam neki svoj dinar. Da muzem krave, prodajem mleko, što da ne... - zaključila je pevačica.

Autor: M.K.