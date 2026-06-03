PRIJA NA SLAVLJU KOD KOLEGE SA SKUPOM BIRKINKOM: Tamara Milutinović i njen bivši na istom mestu... Uroš Živković okupio pola estrade na rođendanu naslednika Lazara (FOTO)

Uroš Živković, pevač, organizovao je danas veliku proslavu povodom prvog rođendana sina Lazara.

Veliki broj njegovih kolega došao je na veselje, poput muzičke zvezde Aleksandre Prijović, koja je bila u crnoj haljinici.

Prija je nosila i čuvenu Birkin torbu, a slala je poljupce prisutnima kad je došla. Tamara Milutinović bila je na slavlju sa roditeljima i ćerkom.

Tu je bio i muzičar Saško Nikolić, sa kojim je Tamara svojevremeno bila u vezi.

Na veselje su došli i Dragica Zlatić, Ilda Šaulić, Andreana Čekić, Katarina Grujić, Ivana Pavković, Dinča, Đani, Ljuba Perućica i Luka Dačić, Žika Jakšić, Nenad Manojlović, između ostalih.

Posebna dekoracija

Ponosi roditelji su se potrudili da sve bude kao iz bajke, pa je dekoracija ostavila sve bez teksta.

Vodili su računa o baš svakom detalju, dok je plavih i belih balona bilo na sve strane.

Autor: M.K.