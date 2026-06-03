PREKO MEDIJA SAM VIDEO DA DOBIJAM UNUKA! Otac Marka Gačića iskreno o sinu: Nismo se čuli...

Mikica Gačić, napravio je slavlja povodom rođenja sedmog unučeta. Ćerka Nina se porodila, a i sin Marko čeka dete sa novom devojkom, ali njih dvoje su sa ove proslave izostali.

Mikica je na samom početku govorio o tome kako je ćerka podnela porođaj.

- Ćerka je dobro, prirodno se porodila. Hvala Bogu, sve je super. Beba se zove Julija, ima 3 kilograma i 300 grama, 51 dugačka. Evo, zet je upravo stigao. Slavićemo u krugu porodice, nešto malo šire - kumovi, rodbina... Pa kad ona bude izašla iz bolnice pravićemo veliko slavlje za širi krug - rekao je ponosni deka.

- To joj je drugo dete. Atina ima 4 godine sad, evo stigla je i Julija. Sve je super - dodao je.

"Sa Markom se nisam čuo"

Mikica kaže da se sa sinom Markom nije čuo, da je preko medija video da su on i nova izabranica priredili žurku povodom otkrivanja pola bebe kao i da čekaju dečaka.

- Nismo se čuli, video sam preko medija. U svakom slučaju, nek su deca živa i zdrava i neka se rađaju, samo da ih je što više. To je naše najveće blago i najveća sreća - rekao je Gačić, a na pitanje da li će Marko danas biti sa porodicom, za "Telegraf" je rekao:

- Da li se čuo sa zetom ne znam. Zet ima više informacija, pitajte njega.

Inače, Goga se na slavlju pojavila predivnoj haljini i otkrila da je sin kod bivšeg muža.

Autor: M.K.