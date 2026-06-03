GAČIĆ OVDE NE SME DA DOĐE: Tamara Milutinović na Uroševom veselju razvezala o kumovima koji se razvode, Džehvi i Mini na psihijatriji (VIDEO)

Pevačica Tamara Milutinović došla je danas na veselje kolege Uroša Živkovića, pa se na licu mesta dotakla Marka Gačića, koji čeka sina sa novom devojkom, o čemu se i te kako priča.

Osvrnula se i na odnos sa koleginicom Teodorom Džehverović, koji je u prošlosti i te kako bio turbulentan, ali i na delikatan problem Mine Kostić.

- Sinoć sam bila u problemu, ali se snađemo oko garderobe, ima se za sve prilike. Sad je slavlje Gačića? Danas se to desilo? Jao, nisam ni znala za to! Nisam pozvana (smeh) Ovde će doći Goga. Da li sam čestitala Marku što stiže beba? Nisam. Marko ne sme da dođe ovde. To su odnosi završeni između nas, nemam šta da dodam - rekla je Tamara Milutinović.

- Teodora Džehverović i ja smo se pomirile, okupljanje Đavolica? Zašto da ne. Ja sam uvek raspložena za tako nešto. Da li bih snimila duet sa Teodorom, apsolutno da, oberučke bih to prihvatila ako bi bila dobra pesma - kazala je potom, pa se osvrnula na situaciju koleginice Mine Kostić, koja je završila u ustanovi Laza Lazarević.

- Ne bih detaljisala. U zdravstvene probleme ne treba ulaziti. Ne znam šta je posredi. Nadam se njenom brzom ozdravljenju, to je ono što je najbitnije. Ko zna da li je ljubav učinila svoje, razdvojenost od Kaspera, verenika, svašta tu nešto može da bude, da postoji. Želim joj da brzo ozdravi. Svi vide nas ovako pred kamerama, a šta se dešava iza toga, mnogo stresa... Sami smo birali ovaj posao - istakla je ona.

"Putovanja mi uvek promene energiju, bude mi lakše"

- Kako se borim sa stresom? Ne znam, nikako! (smeh) Živim od danas do sutra, živim za danas. Kako bude biće. Putovanje mi uvek promeni energiju, bude mi lakše - rekla je Tamara, pa istakla da bi volela uskoro da dobije drugo dete, dečaka.

Autor: M.K.