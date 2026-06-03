BAJKOVITA TORTA ZA NASLEDNIKA! Uroš Živković sa ženom priredio sinu Lazaru rođendan iz snova: Evo kako je mališan reagovao (FOTO)

Pevač Uroš Živković i njegova žena Jovana večeras proslavljaju sinu prvi rođendan. Uroš kaže da mu je vreme proletelo i da se snašao u ulozi oca, dok su detalji tokom duvanja svećice na torti oduševili goste.

Sve je bilo inspirisano morskim svetom, a torta na tri sprata bila je kao iz bajke.

Mališan je bio oduševljen, dok su mu prisutni pevali rođendansku pesmicu uz prelepu atmosferu na veselju.

Uroš je danas istakao da mu je sada mnogo lakše kada je naslednik malo porastao.

- Ne mogu da verujem da mu slavimo prvi rođendan, vreme je proletelo. Iz dana u dan je iskustvo sa njim sve lepše jer se menja i dobio je neku empatiju. Prvo je rekao "mama", pa "baba", pa "deda", sve osim "tata", a mene voli najviše. On je super dete i sa njim stvarno nije teško - kaže ponosni tata i dodaje da mu ne padaju teško obaveze oko deteta:

- Pomažem oko svega, menjanje pelena i svega. Prvih par meseci mi je trebalo da se naviknem, trudim se da učestvujem u svemu, sada sam se već navikao. On me je naučio da ništa nije važno u životu sem naše porodice i njegovog zdravlja. Bože zdravlja, planiramo proširenje porodice.

Autor: M.K.