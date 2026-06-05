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ŠLIC DO KUKA, GOLA LEĐA I VRTOGLAVE ŠTIKLE! Marijana Mateus u šestoj deceniji raspametila izazovnim stajlingom: Zategnuta kao praćka, nema gram celulita (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Modna kreatorka Marijana Mateus (54) važi za jednu od najlepših i najfatalnijih Srpkinja, a o njenom privatnom životu poslednjih godina malo se zna sem onoga što ona pokazuje na društvenim mrežama. Ona često putuje sa prijateljicama, a njene odevne kombinacije uvek su veoma zapažene.

Tako je i sada Marijana na Instagramu podelila niz fotografija iz Londona gde je bila na jednoj proslavi.

Ona je pozirala u dugačkoj crnoj haljini pripijenoj uz telo koja je spreda naizgled jednostavna, međutim, gola leđa, šlic do kuka i zlatni detalji oko proreza učinili su ovu kombinaciju neobičnom i efektnom.

Foto: Instagram.com

Mnogi su primetili i vrtoglave crne štikle koje su upotpunile ovaj stajling.

"Kako prelepa žurka", u opisu je napisala Marijana.

Foto: Instagram.com

"Sportom se bavim od malih nogu"

Marijana često dobija pitanja o tome kako održava vitku figuru, a na tu temu je jednom govorila.

- Sportom se bavim od malih nogu i trudim se kad god imam vremena vežbam. Za moj izgled je većinom zaslužna genetika ali bila bih nekorektna kada bih rekla da je to jedina tajna mog dobrog izgleda. Ništa ne može samo od sebe. Već godinama strogo vodim računa o ishrani i skoro svaki dan vežbam najviše 45 minuta - rekla je ona jednom prilikom dodajući:

Foto: Instagram.com

- Doručak je najvažniji i trudim se da ga nikada ne preskačem. Moj jutarnji ritual je da kada se probudim prvo popijem kafu pošto sam veliki ljubitelj, a potom pojedem manju količinu kornfleksa sa voćnim jogurtom. Važno je da svaki dan u ishranu obogatim i nekim voćem. U poslednje vreme najviše volim da jedem crveno grožđe i kivi za užinu, a ponekad jabuku, bananu.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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